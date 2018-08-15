"Yerli üretim Trimbox, elektronik kart hasarlarını önlüyor"

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, cari açığın daha aşağılara çekilebilmesi için son günlerde yüksek sesle ‘Yerli Üretim’in konuşulmaya başlandığını ve yerli üreticilerin fabrikalarda, sanayide kullandıkları makinelerin yurt dışından ithal edildiğini belirtti. Bu makinelerin zarar görmesi ya da arızalanmasının yeni bir cari açık kaleminin açılmasına sebep olduğunu söyleyen Yurttaş, “Çünkü bu makinelerin kullanılan yedek parçaları, kontrol mekanizmalarını sağlayan elektronik kartları yine yurt dışından getiriliyor. Her tamirat, hem yedek parça değişimi cari açığın artmasına sebep oluyor. Oysa yerli üretim Trimbox , her türlü elektrikli cihazlardaki elektronik kart hasarlarını önlüyor” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Sanayici İş Adamı İbrahim Burkay’ın, 4 yıl önce elektrik şebekelerindeki olumsuzluklardan kaynaklı Türkiye’nin 2 milyar dolar kaybı olduğunu açıkladığını belirten Yurttaş, “Burkay, sanayicileri uyarmış ve her yıl bu cari açığın arttığını, sanayicilerin fabrika ve makinelerinde elektronik kartların en büyük yanma sebebi olan voltaj dalgalanmalarına karşı aşırı gerilim sönümleyici cihaz kullanmalarını tavsiye ederek bu masraftan kurtulabileceklerini bu sayede de elektronik kart sebebiyle ortaya çıkan cari açığın da ortadan kalkacağını belirtmişti” diye konuştu.

“Sanayicinin maliyetini elektronik kartlar artırıyor”

Evren Yurttaş, “Sadece makineyi ithal edip fabrikanıza üretime başladığınızda konu bitmiyor” diyerek, “Bu konu yerli üreticinin en çok dile getirilen şikayetidir. Elektrikte şebeke kaynaklı bir dalgalanma, bir olumsuzluk yaşandığında fabrikadaki makinelerde elektronik kartlar yanıyor. Elektronik kartlar mikrosaniyelik elektrik değişiminden dahi zarar görürler. Makinelerin en pahalı parçaları yine elektronik kartlar oluyor. Sanayici kullandığı makinesinin elektronik kartını sürekli olarak ithal etmek zorunda kalıyor. Bu hem üreticiye üretim kaybı ve ekstra maliyet getiriyor hem de cari açığı artırıyor” ifadelerini kullandı.

"Yerli üretim korunabilmeli"

Finansal piyasalarda sert dalgalanmaların yaşandığının altını çizen Yurttaş, “Özellikle yeni yönetim sistemine geçilen 9 Temmuz’dan beri kurda sıçrama, faizlerde artış, borsada sert kayıplar gündeme geldi. Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyası azimle destek olmaya kararlı. Son dönemde karşılaştığımız finansal zorlukları milletimizle dayanışma içinde aşacağız. Daha çok çalışarak daha çok üreterek cari açığın kapanmasını sağlayacağız. Ancak bu geçte olsa Sayın Cumhurbaşkanının yıllardır yüksek sesle dile getirdiği ve artık her kesimden herkesin hemfikir olduğu yerli üretimi geliştirmekle gerçekleşebilir” şeklinde konuştu.

“Trimbox ile 2 milyar dolarlık elektronik kart hasarı engellenebilir”

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, Türkiye’nin ilk TSE Belgeli icadı olan, yüzde 95 yerlilik oranı ile orta yüksek teknoloji ürün olarak imal ettikleri Trimbox’ın yılda 2 milyar dolarlık elektronik kart hasarını engelleyebileceğini, halihazırda kullanılan yaklaşık 200 bin ürünle milyonlarca dolar kaybı engellediğini söyledi.

Trimbox sayesinde, sanayide kullanılan makinelerde bulunan elektronik kartların elektrik dalgalanmalarından hasar görmeden üretime devam ettiğini ifade eden Yurttaş, “Çoğunlukla yurt dışından ithal edilen elektronik kartların hasar görmesini engellemek suretiyle hem döviz tasarrufu sağlıyor, hem de elektronik kart değişimi nedeniyle ortaya çıkan iş kayıplarını da engellenmiş oluyoruz. Ülkemiz ekonomisine yılda 2 milyar dolarlık bir katkı hiç de küçümsenmeyecek bir meblağdır. Ürettiğimiz cihazlar dünyanın 22 ülkesinde ki fabrikaları ve üretimlerini koruyor. Hedefimiz ihracatımızı arttırıp ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamak ve ülkemizde sanayicilerimizin fabrikalarını koruma altına alıp döviz çıkışını engellemek” dedi.

Yurttaş son olarak “Trimbox, elektrik şebekelerinde sıkça yaşanmakta olan aşırı gerilimleri 10 nanosaniyelik bir süredeki tepki hızı ile engelleyerek, evlerde, iş yerlerinde, fabrikalarda kısacası elektriğin olduğu her yerde elektrik-elektronik cihazları korumakta ve buna bağlı yangın riskini engellemektedir” ifadelerini kullandı.