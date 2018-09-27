Yerli üretim yönetmeliğine TPF'den destek

Alışverişte yeni bir dönemi başlatacak yerli üretim yönetmeliğine Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan destek geldi.

Alışverişte yeni bir dönemi başlatacak olan yerli üretim yönetmeliğine Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan (TPF) destek geldi. Toplam market grupları içinde yüzde 35,3'lük payla sektörün en büyük yapılanması olan TPF, 'Yerli Üretim, Yerel Marketten Alınır' kampanyasını basın toplantısıyla tanıttı. TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, 3 Ekim 2018'de yürürlüğe girecek yönetmelik düzenlemesini desteklemek için geliştirilen kampanya ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Hükümetimizin bize vereceği görevi yapmaya hazırız”

Federasyon olarak, tamamı yerli sermayeli olan 4 bine yakın satış noktası, 72 bine ulaşan çalışan, 2 milyon 500 bin metrekareyi aşan alan ile önemli bir gücü temsil ettiklerini kaydeden Mustafa Altunbilek, "Son haftalarda fiyat artışları, stokçuluk, fiyat etiketleri konularında bir gündem oluştu. Bu konularda hükümetimizin aldığı önlemler oldu. Biz tüketicinin rahatlatılması ve Türkiye ekonomisi için hayata geçirilen, girişimleri federasyon olarak destekliyoruz. Federasyon üyeleri olarak yatırımlarımızı bu ülkeye yapıyoruz. İstihdam oranımızı her yıl arttırıyoruz. Ekonomimizin hareketlenmesi için gereken tüm hassasiyeti gösteriyoruz. Aile bütçesine daha fazla destek olmak için, böylesine bir rekabet ortamında kar marjımızı minimumda tutuyoruz. Tüketicilerin gıda maddelerine daha rahat ulaşabilmesi için hükümetimizin bize vereceği görevi yapmaya hazırız" dedi.

"Tüketicilere tüm gelişmeleri doğru anlatmayı bir görev biliyoruz"

Karşılaştıkları zorluklara dikkat çeken Altunbilek, "Lokasyonu iyi olan ve döviz üzerinden kira kontratı yapan mağazalar da, perakendeciler anlaşmalarını belli bir kurda sabitlemeye çalışıyor. Bunu yapamayan işletmeciler, iyi ciro yapsalar da mağazalarını kapatmak zorunda kalıyor. Enerjiye yapılan zamdan bizde olumsuz etkilendik. Ne kadar tasarruflu ürün kullanırsak kullanalım, çok ciddi enerji tüketimimiz var. Personel maaşları, genel merkez ve depo giderleri, lojistik giderler, kayıplar, ekipman ve teknoloji giderlerini göz ardı etmemek gerekiyor. Bütün bunlar dahilinde marketler hala kar edebiliyorsa marketler kendilerini şanslı görmeli. Minimum karlarla iş yapan perakendeciler olarak, tüketicilere tüm gelişmeleri doğru anlatmayı bir görev biliyoruz" diye konuştu.

"Haksız zam yapanın cezasını tüketici ve piyasa verir"

Mustafa Altunbilek, "Bu ekonomik ortamda fahiş ve haksız zam yapan satıcının cezasını tüketici ve piyasa verir, sektörün gerçekleri bu. Bu ortamda rekabet etmeye, müşterilerimize hizmet sunmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Başka bir Türkiye yok. Bu ülke bizim, biz de bu ülkenin yerel perakendecileriyiz. Biz hep yatırımlarımızı Türkiye'ye yaptık, Türkiye'ye yapmaya devam edeceğiz. Yerel perakendeciler yeterince kar edemiyor diye, yatırımlarını başka ülkelere asla taşımaz. Biz yine işimizi yapmaya, ülkemize fayda sağlamaya devam edeceğiz. Bu nedenle ülke için faydalı olacak her kararın yanındayız. Ülke için taş üstüne taş koyanın yanındayız. Artık stokçuluk diye bir kavram asla kalmadı. Bütçelerimizin darlığından dolayı stok yapma imkanımız ortadan kalkmıştır, zaten olsa da yapmayız. Ürün alıp reyonlarımızda tüketiciye sunup, sattıkça yenisini alıyoruz. Stokçuluk mantığıyla kısa vadede çıkar sağlamaya çalışanların, bu çağda ayakta kalmaları mümkün değildir” dedi.

"Yerli üretim, yerel marketten alınır"

"Biz yerel perakendecilerin geçmişi de Türkiye, geleceği de Türkiye" diyen Mustafa Altunbilek sözlerine şöyle sonlandırdı: "Geçen hafta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan tarafından yerli üretim logosu tanıtımı yapıldı. Fiyat etiketi yönetiminde değişiklik yapılması duyuruldu. Federasyon olarak bizde görüşlerimizi bildirdik, bu yönetmeliği sonuna kadar destekliyoruz. Ayrıca, bu projeyi bir adım öteye taşımak için kendi kampanyamızı başlatıyoruz. Yerli üretim, yerel marketten alınır diyoruz. Bundan sonra 4 bine yakın satış noktamızda yerli üretime daha çok yer vereceğiz. Tüketicilerimizi hazırladığımız kampanya logoları ile daha iyi yönlendireceğiz. Tüketicilerimizi yerli ürünleri tercih etmeleri konusunda bilinçlendireceğiz. Bunun için mağazalarımızın içini ve dışını kampanya görselleri ile süsleyeceğiz. Çalışanlarımızı yerli üretim konusunda eğiteceğiz. Yerel perakendeciler olarak sene sonunda yüzde on beş büyümeyi hedefliyoruz".