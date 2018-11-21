Yerli ve milli hibrit lokomotife tasarım ödülü

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ile TCDD Taşımacılık ve ASELSAN tarafından üretilen yeni hibrit lokomotif, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Türkiye Tasarım Haftası (Design Week Turkey) kapsamında düzenlenen ‘Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri' töreninde tasarım ödülüne layık görüldü.

Konuyla ilgili İHA'ya açıklama yapan TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt, “Bu araç çok çevreci bir araç, yüzde 40'a varan yakıt ekonomisi sağlıyor. Diğerleriyle kıyaslandığında, çok daha düşük ses desibeline sahip. Hem çevresel özellikleri, hem yakıt ekonomisi ve iç dizaynı, sahip olduğu turkuaz rengi bu manada da Innotrans Fuarında en çok ilgi gören ürün oldu" açıklamalarında bulundu.

Yerli ve milli teknolojiye çok önem verildiğini ve bugüne kadar ki çalışmaların bunun sonucu olduğunu belirten Kurt, "Cumhurbaşkanımız birinci günden beri bizi destekliyor ve bizi cesaretlendiriyordu. Aldığımız güçle gecemizi gündüzümüze katarak, dünya ülkeleri arasında yer almak, hatta dünyada bulunmayan teknolojileri geliştirme konusunda çalıştık. Bu ürün hem Türkiye için hem de ihracat yapılması için üretilecek" dedi.

"Bu güne kadar ki demir yolu araçları içerisinde ödüle layık ilk araç"

Hibrit lokomotifin, bu güne kadar ki demir yolu araçları içerisinde ödüle layık ilk araç olduğunu, tasarım ödül töreni olan Design Week Turkey'de ödül aldığını belirten Veysi Kurt, "Bu araç çok çevreci bir araç, yüzde 40'a varan yakıt ekonomisi sağlıyor. Diğerleriyle kıyaslandığında, çok daha düşük ses desibeline sahip. Hem çevresel özellikleri, hem yakıt ekonomisi ve iç dizaynı, sahip olduğu turkuaz rengi bu manada da İnnotrans Fuarında en çok rağbet gören ürün oldu" açıklamalarında bulundu.

Yerli ve milli teknolojiye çok önem verildiğini ve bugüne kadar ki çalışmaların bunun sonucu olduğunu belirten Kurt, "Cumhurbaşkanımız birinci günden beri bizi destekliyor ve bizi cesaretlendiriyordu. Aldığımız güçle gecemizi gündüzümüze katarak, dünya ülkeleri arasında yer almak, hatta dünyada bulunmayan teknolojileri geliştirme konusunda çalıştık. Bu ürün hem Türkiye için hem de ihracat yapılması için üretilecek" dedi.

"Kırk dört milyon insanımız yüksek hızlı trende seyahat etti"

Demir yolu ağı üzerinde demir yolu işletme lisansı olan kamu kuruluşları ve özel sektörün artık kendi filosu ve kendi personeliyle taşımacılık yapabildiğini söyleyen Kurt, "Biz de şu an bu ağ üzerinde yüksek hızlı trenleri işleten lojistik faaliyetlerini yöneten kamu kurumuyuz. 2000'li yıllardan sonra, hükümetlerimiz demir yollarını devlet politikası haline getirdi. 2009 yılında Ankara-Eskişehir, 2011'de Ankara-Konya hızlı treni, 2014'de Ankara-İstanbul ve devamında İstanbul-Konya hızlı trenleri devreye girdi. Şu anda dört destinasyonda işletmeciliğimiz devam ediyor ve şimdiye kadar 44 milyon insanımız yüksek hızlı trende seyahat etti" şeklinde konuştu.

Yerli ve milli teknolojiye verilen değerin son yıllarda artmasıyla birlikte, yaşanan gelişmelerden biri olan hibrit lokomotif, daha önce yurt dışındaki fuarlarda tanıtılmıştı.