Yerli ve milli ilk insansız deniz aracı ‘İDA' sergilenecek

Savunma ve havacılık sektörünün geliştirilmesine yönelik üretilen iş ve hizmetlerin ziyaretçilere anlatılacağı High Tech Port'ta ilk yerli ve milli insansız deniz aracı İDA da sergilenecek.

17'nci MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleşecek ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen High Tech Port'da Türkiye'nin savunma sanayii ürünleri sergileniyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız deniz aracı İDA, MÜSİAD EXPO'da ziyaretçileriyle buluşacak.

Yapılan duyuruya göre insansız olarak çalışabilen, üzerindeki oto pilot, otomatik rota konumlandırma ve dinamik konumlandırma sistemleriyle görev bilgisayarına yüklenilen rota üzerinde gidebilen Türkiye'nin ilk milli ve yerli İnsansız Deniz Aracını (İDA) Kayacı Savunma Sistemleri geliştirdi. En son teknoloji hibrit bir araç kurgusuyla geliştirilen İDA sistemi, üzerinde bulunan ve hem otomatik hem de karadan kontrol edilerek çalışabilen sensörler (radar, lidar, termal kamera, optik kamera, dinamik konumlandırma sistemi, otomatik rota konumlandırma ve oto-pilot sistemi) sayesinde sınır güvenliği ve düzensiz göç ile mücadele amaçları kapsamında ülkemizin deniz sınırlarının güvenliği alanında kullanılabilecek. Üzerinde herhangi bir mürettebat bulunmadığından ve otonom olarak çalışabilme özelliğinden dolayı, ağır deniz koşullarında ve mürettebatlı gemilerin görev yapamadığı koşullarda İDA görev yapabilecek.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, High Tech Port'un büyüyerek devam edecek bir proje olduğunu, Türkiye'nin dünyada savunma sanayiinin liderlerinden biri olma iddiasının taşıyıcısı olduğunu ifade etti. İDA'nın yerli ve milli sermaye ürünü olarak tüm teknoloji ve sanayi firmalarımız için örnek bir proje olduğunu söyleyen Kaan, MÜSİAD EXPO'da High Tech Port ve İDA'ya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

“Terörle mücadelede ve sınır güvenliğinde SİDA kullanılacak”

İDA hakkında bilgi veren Kayacı Savunma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı ve MÜSİAD Mersin Önceki Dönem Şube Başkanı Hakan Kayacı, geliştirilen İDA sistemi sadece gözetleme ve keşif amaçlı değil, üzerine yük olarak takılabilecek silah sistemleri ile Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) olarak da kullanılabileceğini belirtti. Kayacı, söz konusu SİDA'nın terörist, korsan ya da düşman unsurlara karşı askeri amaçlar için kullanılabileceğini, SİDA'nın Türk savaş gemilerinin gözü ve kulağı olacağını ifade etti. Kayacı şöyle devam etti: “SİDA, sismik araştırmalar yapan Barbaros Hayrettin gemisi ya da sondaj çalışmaları yapan Fatih Gemisi gibi önemli gemilerin güvenliğini de sağlayabilecek. Türkiye'ye yüksek teknolojiye sahip yerli ve milli bir savunma aracı kazandırdığımız için gururluyuz. Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor, savunma sanayi konusunda Türkiye'nin de dünyanın önemli ülkelerinden biri olması yolunda çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz.”