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14 Haziran 2018 09:54

Yerli yabancı binlerce kişi kule meydanında iftar yaptı

Galata Kulesi çevresinde kurulan iftar sofralarında yerli yabancı binlerce kişi hep birlikte iftar yaptı.

Yerli yabancı binlerce kişi kule meydanında iftar yaptı

14 Haziran 2018 09:54

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bizim bu kainatta iyi yaşayabilmemiz için nefsimizin bu terbiyeye ihtiyacı var. İşte oruç bu. Bize insan olmayı ve paylaşmanın önemini hatırlatıyor ki, mutlu olabilelim” dedi.


Ramazan ayı boyunca Taksim Meydanı ve Hasköy Sahil’in yanı sıra her gün iki farklı mahallede iftar sofraları kuran Beyoğlu Belediyesi’nin bu sefer ki adresi Galata Kulesi oldu. Galata Kulesi çevresinde verilen iftar yemeğine esnaf ve mahalle sakinlerinin yanı sıra turistlerde yoğun ilgi gösterdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın da katıldığı sokak iftarında ilahi müzik dinletisi eşliğinde iftar saatini bekleyen yüzlerce kişi, ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber oruçlarını açtı.



Bu havayı teneffüs etmek bizi mutlu ediyor


Ramazan ayının ve oruç tutmanın önemine dikkat çeken Başkan Demircan, “Bizim bu kainatta iyi yaşayabilmemiz için nefsimizin bu terbiyeye ihtiyacı var. İşte oruç bu. Bize insan olmayı ve paylaşmanın önemini hatırlatıyor ki, mutlu olabilelim. Ramazan ayı onun için rahmet, bereket ve paylaşma ayı. Bugün Kuledibi’ni paylaşıyoruz, soframızı paylaşıyoruz. Aslında burada yiyeceğimiz yemeklere ihtiyacımız yok, hepimizin evinde yiyecek yemeği var. Ama iftar sofralarında bu havayı teneffüs etmek bizi mutlu ediyor” dedi.




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