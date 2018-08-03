Yeşilçam’ın efsane oyuncuları sinema öğrencileriyle buluştu

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İstanbul Şehir Üniversitesi ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün iş birliğiyle 20 ülkeden 23 öğrencinin katıldığı Türk Sineması Yaz Okulu programı kapsamında düzenlenen söyleşide, Yeşilçam oyuncuları Türkan Şoray ve Ediz Hun sinema öğrencileriyle buluştu.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İstanbul Şehir Üniversitesi ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün iş birliğiyle gerçekleştirilen söyleşi programında, Yeşilçam’ın usta oyuncularından Türkan Şoray ve Ediz Hun, gençlere tavsiyelerde bulundular.

"Azimle çalışırlarsa başarıya ulaşacaklar"

Yeşilçam’ın ’Sultan’ lakaplı oyuncusu Türkan Şoray yaptığı açıklamada, böyle bir etkinliğe davet edildiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Yunus Emre Enstitüsüne, dolayısıyla sanata güzel baktıkları için ve bu üniversitede sinema öğrencileriyle bu sohbet, bu ortam gerçekleştiği için beni fazlasıyla mutlu etti. Çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı. Şoray sözlerine şöyle devam etti: “Sinema dünyanın en güzel olgusu. Sinemayı seçen gençleri kutluyorum. Aşkla severlerse, azimle çalışırlarsa başarıya ulaşacaklar. Dünya çapında sinemacı olabilirler”.

"Sevgi yaşamın amacıdır, bütün insanlığın özüdür"

Yeşilçam’ın bir diğer efsane oyuncusu Ediz Hun ise, güzel bir gece gerçekleştiğini belirterek, “Bu gece hayatımız boyunca unutamayacağımız bir anı olarak kalacak. Tabi çok güzel bir çalışma. Evrensel boyutta din, dil, ırk gözetmeksizin insanları birleştiren dünya da tek bir insan cinsi var. Dini ne olursa olsun biz insanız. Kalbimiz sevgiyle çarpıyor. Onun için bu kadar güzel insan bugün burada toplandı. Sevgi yaşamın amacıdır, bütün insanlığın özüdür, Yaradan’ın kendisidir” dedi.

Her milletin kendisini anlattığı bir tarzı var"

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de, her milletin kendisini anlattığı bir tarzı olduğunu vurgulayarak, “Türk milletinin de kendisini, duygularını, düşüncelerini, yaşam tarzını en iyi şekilde anlattığı sanat dalı sinema. Çünkü birçok sanatın birlikte kullanıldığı bir tür. Dolayısıyla yıllarca Türk insanını en iyi şekilde anlatan iki değerli isim, yabancı sinema alanında çalışan 20 ülkeden gençlerle bir araya geldiler. Yunus Emre Enstitüsü olarak temel amacımız dünyayla bağ kurmaktır. Bu bağı da en iyi sanatla, kültürle, edebiyatla ve en önemlisi bunların bileşkesi olan sinemayla anlatacağımıza inanıyoruz. Son yıllarda Türk sineması yurtdışında çok ilgi görüyor. Bu nedenle bu yıl 9.’sunu gerçekleştirdiğimiz Türkçe Yaz Okulu programına Türk Sineması Yaz Okulu’nu da ilave ettik. Sinemayı tematik olarak ele almaya karar verdik.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Şehir Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Türk Sineması ile ilgili bir eğitim çalışması yaptıklarını ifade ederek, “Türk Sinemasının en değerli oyuncularından, Türk halkının gönlünde taht kurmuş iki usta isim Türkan Şoray ve Ediz Hun, gecenin bu vaktinde bizlerle üniversitemizde bir araya geldiler. 20 farklı ülkeden gelen ve işi sinema olan sinema öğrencisi yada mezunu olan gençler, ileride sinema filmleri üreterek kendi ülkelerindeki insanlara mesajlar verecekler. Türkiye’de yaşamış oldukları bu eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve izlenimlerini ve sinemamızın değerli oyuncuları Türkan Şoray ve Ediz Hun’un bu söyleşide paylaştıkları anılarını da hatırlayarak, inanıyorum ki ülkemizi ve kültürümüzü ülkelerinde çok daha güzel bir şekilde tanıtacaklar” dedi.

‘Türk Sineması Yaz Okulu’na bu yıl Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Fas, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İran, İtalya, Karadağ, Kosova, Lübnan, Macaristan, Mısır, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan’dan öğrenciler katıldı.

Sultan’dan öğrencilere hediye

Söyleşinin ardından, yurt dışından ülkemize gelerek ‘Türk Sineması Yaz Okulu’na katılan 23 öğrenciye Türkan Şoray, kendi kaleme aldığı "Sinemam ve Ben" adlı kitabını hediye etti. Türkan Şoray ve Ediz Hun’a, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise plaket ve çiçek takdim etti. Program, Türkan Şoray ve Ediz Hun’un başrollerini paylaştığı "Güllü" filminin açık hava gösterimiyle sona erdi.

Yunus Emre Enstitüsü 9.Türkçe Yaz Okulu Programı ve ilk kez bu program kapsamında tematik olarak gerçekleştirilen Türk Sineması Yaz Okulu, 12 Ağustos’ta sona erecek. Türkçe Yaz Okulu kapsamında Türkiye’nin 27 ilinde üniversitelerde Türkçe eğitim alan 1000 genç, 6-10 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da buluşacak, İstanbul’un tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini keşfedecekler. 9. Türkçe Yaz Okulu Programı büyük bir kapanış töreni ile İstanbul’da sona erecek.