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03 Haziran 2018 13:22

Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti

Kemal Sunal filmlerinde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle tanınan Yeşilçam’ın usta ismi Selahattin Fırat hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti

03 Haziran 2018 13:22


Yeşilçam’ın usta oyuncularından Selahattin Fırat hayatını kaybetti. Acı haberi Onur Akay canlı yayından duyurdu. Beyaz TV’de yayınlanan Tahir Sarıkaya’nın Uyan Türkiyem programına bağlanan ünlü sanatçı Onur Akay, “Kemal Sunal filmlerinde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hatırladığımız, Yeşilçam’ın usta oyuncusu Selahattin Fırat’ı kaybettik. 2015 yılında yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştum. Daha sonra sağlığına kavuşmuştu. Maalesef acı haber bu sabah geldi. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.




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