Yeşilkent’te çözüm masası kuruldu

Avcılar Belediyesi Ek Hizmet Binasında Yeşilkent’teki güncel sorunların sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi için çalışmalar yapılarak, Halka plan süreci hakkında bilgi verilecek.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, ilçedeki imar sorununun önemli bölümünün çözüldüğünü, Belediye tarafından yapılan çok önemli planların İBB’ye gönderilmiş olup meclis gündemine alınmasını beklediğini, bu süreç ve yaptıkları plan hakkında halkı bilgilendirmek istediklerini belirtti. Başkan Dr. Toprak Benli, halkın çözüm beklediği Yeşilkent Mahallesi’ndeki imar planı çalışmalarında ilke kararlar aldıklarını da belirterek şöyle dedi:

“Halk için halkla beraber, imar planı”

“İlke kararlarımızın başında yıllardan bu yana çözüm bekleyen Yeşilkent mahallemizi imar planına kavuşturmak geliyor. Bunu yaparken, buradaki kentsel gelişimi ve yerinde dönüşümü gerçekleştirmeyi, vatandaşlarımızın mevcut binalarının rızası olmadan yıkımına ve mahalleden göç ettirilmesine izin vermemeyi hedefliyoruz. Tüm süreçlerde yerel halkın görüşlerini almayı esas alıyoruz. Bu görüşler bizim için çok önemlidir. Görüşleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ileterek, imar planlarının halkla beraber halk için yapılmasını sağlamayı hedefliyoruz.”

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, Yeşilkent’te oturanların beklenti ve ihtiyaçlarının bir an önce karşılanabilmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılması gereken plana altlık oluşturmak ve plan sürecini hızlandırmak amacıyla ‘Öneri 1/5 bin ölçekli Nazım İmar Planı’ hazırlandığını hatırlattı. Hazırlanan bu planın 8 Ocak 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına 08.01.2018 tarihinde sunulduğu, ‘Acil’ olarak gündeme alınması içir çağrı yapıldığı vurguladı.

Başkan Dr. Handan Toprak Benli, Yeşilkent’te halk ile daha kolay iletişim sağlanabilmesi amacıyla, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği Leyla Bayram İlkokulu yanındaki alanda hizmete açtıkları Ek Hizmet Binasında Plan ve Proje Müdürlüğü ofisinin faaliyete geçtiğini bildirirken, şunları ekledi:

“Yeşilkent sakinlerini Ek Hizmet Binamıza bekliyoruz. Burada hazırlamış olduğumuz ve İBB’ne teslim ettiğimiz öneri planı halkın görüşler doğrultusunda geliştirmek, halihazırda oluşan güncel sorunların sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi için çalışmalarımız başlamıştır. Gelen halkımıza Yeşilkent Mahallesi ile ilgili devam eden plan süreci hakkında bilgi verilecektir.”