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08 Eylül 2018 11:36

Yeşilkent’te imar toplantısına büyük katılım

Avcılar Belediyesi tarafından Yeşikent’te düzenlenen imar toplantısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yeşilkent’te imar toplantısına büyük katılım

08 Eylül 2018 11:36


Avcılar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden beklenen 1/5000 ölçekli imar planı yapımı sürecinin hızlandırılmasına yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Avcılar Belediyesi imar konularının çözümünde ortak akıl kullanarak özellikle halkın taleplerini büyük titizlikle dikkate alıyor. İmar Planı çalışmalarını, halk ile görüş alışverişi içinde bulunarak gerçekleştiriyor.


Yeşilkent’te düzenlenen imar toplantısında Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, merak edilen sorulara cevap verdi. İmar Barışı hakkında da bilgilendirmelerin yapıldığı buluşmaya 3’üncü Bölge Milletvekili Turan Aydoğan eşlik etti.


İmar Planı konusunda vatandaşları bilgilendirmenin önemini ifade eden Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Yeşilkent Mahallemizde, imar planlarına ilişkin vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve sorularını ilk elden ekibimle birlikte cevaplamak için bir araya geldik. Toplantımıza katılan CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekilimiz Turan Aydoğan’a, İlçe Başkanımız Erhan Bozan’a, düzenleyen ve emeği geçen İ-ANAKDEF Başkanı Mehmet Kaya’ya Meclis Üyelerimiz Cafer Çadırardıç ve İsmail Algül’e ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.




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