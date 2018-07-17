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17 Temmuz 2018 11:43

Yeşilpınar ve Akşemsettin’de kentsel dönüşüm başlıyor

İstanbul Eyüpsultan’da Pınar Camii’nin olduğu ve daha önce riskli alan ilan edilen bölge, Akşemsettin Bulvarı Öğretmen Blokları ve altındaki bölgeyi kapsayan kentsel dönüşüm çalışmaları yakında başlayacak.

Yeşilpınar ve Akşemsettin’de kentsel dönüşüm başlıyor

17 Temmuz 2018 11:43


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Yeşilpınar ve Akşemsettin mahallelerinde kentsel dönüşümün başlayacağını müjdeledi. Başkan Remzi Aydın, konuyla ilgili, "KİPTAŞ yakında proje tanıtımlarını yapacak. Her iki mahallemizdeki vatandaşlarımızı memnun edecek projeler olacak" dedi.



"Projeler yatay mimaride olacak"


KİPTAŞ’ın projelerinin planlama çalışmalarının tamamlandığını ve yatay mimariyi esas alan projenin, konumu, sosyal donatı alanları, peyzajı, otoparkları ve alışveriş üniteleriyle mükemmel bir yaşam alanı olacağını ifade eden Başkan Aydın, şöyle konuştu:


"KİPTAŞ, bize projeyi sundu. Ben çok beğendim. İnşallah yakında açılacak KİPTAŞ tanıtım ofislerinde vatandaşlarımız da görecek. Ben onların da bu projeyi beğeneceklerini umuyorum. Akşemsettin ve Yeşilpınar’dan sonra Karadolap ve İslambey’de de kentsel dönüşüm çalışmaları başlaması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz."




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