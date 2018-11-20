Yeşilpınar'a yeni bir yaşam alanı kazandırılıyor

Eyüpsultan'da Yeşilpınar ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar için yepyeni bir yaşam alanı oluşturulacak.

Eyüpsultan, birbiri ardına hayata geçirilen insan odaklı projelerle adeta İstanbul'un cazibe merkezi haline geliyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın girişimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeşilpınar Bölge Parkı için muhteşem bir proje hazırladı.

Proje hayata geçirildiğinde özellikle Yeşilpınar ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar için yepyeni bir yaşam alanı oluşturulacak. Vatandaşlar bu sayede ibadet edebilecekleri, spor yapabilecekleri, aileleriyle veya komşularıyla oturup sohbet edebilecekleri bir alana sahip olacaklar. Oluşturulacak oyun alanlarında ise çocuklar güven içerisinde ve gönüllerince eğlenecekler.

Her yönüyle vatandaşa hizmet edecek

Her yönüyle vatandaşlara hizmet etmesi amacıyla hazırlanan proje dahilinde bir cami, sosyal tesis ve zemin altı otoparkı inşa edilecek. Yine vatandaşların kullanımı için sosyal etkinlik alanları oluşturulacak. Alan çevresinde ise yürüyüş parkuru, koşu parkuru ve bisiklet yolu yapılacak.

“Görsel ve işlevsel olarak çok beğenilecek bir bölge parkımız olacak”

Yeşilpınar Bölge Parkı'nın bittiğinde görsel ve işlevsel olarak çok beğenileceğini belirten Başkan Remzi Aydın, şöyle devam etti:

"Yeşilpınar Bölge Parkı nefis bir projeyle yenilenecek. Bittiğinde çok güzel bir kavşak, meydan, cami, otopark, pazar yeri, spor alanları ve kütüphane olacak.

Bölge parkı, bütün Yeşilpınar'ın, Akşemsettin ve diğer mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın güzel bir ortamda dinlenebilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri hem görsel, hem de işlevsel anlamda çok güzel hizmetler alabileceği rekreasyon alanı haline gelecek. Yetiştirebilirsek yıl sonuna doğru çalışmaları başlatacağız."