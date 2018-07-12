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12 Temmuz 2018 13:58

Yetenekli sporcular Yaz Spor Okulları’nda keşfedilecek

Bağcılar Belediyesi 15.

Yetenekli sporcular Yaz Spor Okulları’nda keşfedilecek

12 Temmuz 2018 13:58

Yaz Spor Okulları’na katılan binlerce öğrenci, hem eğlenerek hem de öğrenerek yazın tadını çıkarmaya devam ediyor. Kayıtlı 23 bin öğrenci haftanın 6 günü futbol, voleybol ve basketbol branşlarında eğitim alıyor. Amatör spor kulüp temsilcilerinin de takip ettiği kurslarda yetenekli sporcular keşfedilme imkanı buluyor.


Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katıldığı törenle açılan Bağcılar Belediyesi’nin 15. Geleneksel Yaz Spor Okulları’nda eğitim 3 branşta verilen kurslarla devam ediyor. 18 Haziran - 24 Temmuz tarihleri arasında 27 tesiste verilen futbol, basketbol ve voleybol sportif faaliyetlerinden 23 bin öğrenci yararlanıyor. Haftanın 6 günü süren spor kurslarında antrenör ve beden eğitim öğretmeninden oluşan 108 kişilik ekip görev yapıyor.


Kendilerine en yakın okullara ait kapalı spor salonları veya halı sahalara giden çocuklar, buralarda görevli antrenör ve beden eğitim öğretmeninden önce teorik sonra uygulamalı ders alıyor. Çocuklar arkadaşlarıyla hem eğlenerek hem de öğrenek yaz tatilinin tadını en iyi şekilde değerlendiriyor. Tamamen ücretsiz olan kurslarda malzeme temini Bağcılar Belediyesi tarafından sağlanıyor.


“Yavrularımız kötü alışkanlıklardan uzaklaşmış olacak”


Yetenekli çocuklar buralarda kendilerini gösterme imkanı da buluyor. Eğitimleri izleyen amatör kulüp temsilcileri geleceğin sporcularını da keşfetmiş olacak. Beğenilen öğrenciler velilerin de istek ve onayıyla spor kulüplerinin altyapısına kazandırılacak.


Yaz Spor Okullarına ilginin arttığına dikkat çeken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yavrularımız boş vakitlerini spor yaparak geçirecek böylelikle kötü alışkanlıklardan da uzaklaşmış olacak. Kurslar vesilesiyle de yetenekli çocuklarımız da kendilerini göstermiş olacak” dedi.




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