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20 Kasım 2017 16:23

Yetim çocuklar 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde bir araya geldi

20 Kasım Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yetim çocuklar, Beykoz Belediyesi`nin düzenlediği programda bir araya geldi.

Yetim çocuklar 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde bir araya geldi

20 Kasım 2017 16:23


Beykoz Belediyesi ve Yetiştirme Yurtlarında Kalan ve Ayrılan Çocukları Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (YETKİM)’in 20 Kasım Çocuk Hakları Günü sebebiyle birlikte düzenlediği programda yetim çocuklar doyasıya eğlendi. Çeşitli gösterilerin olduğu programda Beykoz Çocuk Destek Merkezi öğrencilerinden oluşan grup sema gösterisi ve şiir dinletisi gerçekleştirdi. Programa Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin de katıldı. Programa katılan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin, “Bugün Beykoz Belediyesi olarak 20 Kasım Çocuk Hakları Günü kapsamında yetim çocuklarla buluşuyoruz. Çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm, kalplerinde muhabbet olmak, geleceğe güvenle bakmak ve destek olmak istiyoruz. Sevgi dolu bir gün yaşayacak çocuklarımız için ilüzyon gösterisi, maskot eğlenceleri, ikramlar ve etkinlikler hazırladık bugün için” dedi.




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