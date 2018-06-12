Yetim çocuklar Deniz Feneri Derneği’nin iftarında buluştu

İftarda Ülker’in yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi karne sevinci yaşayan miniklere hediye gönderdiği bisikletler ve bayramlıkların dağıtılması ise çocukların yüzünü güldürdü.

2 bin yetim çocuğun hamiliğini üstlenen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in desteklediği yetim çocuklar iftar sofrasında buluştu. Deniz Feneri Derneği ve Yıldız Holding işbirliğinde Zeytinburnu’ndaki dernek bahçesinde gerçekleşen iftarda yaklaşık 100 yetim çocuk ve yakınları aynı sofralarda oruçlarını açtı. Aileler hep birlikte iftarlarını yaparken çocuklar da oyunlar oynadı, palyaço gösterileri ile doyasıya eğlendi. Ardından Ülker’in yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi karne sevinci yaşayan çocuklar için gönderdiği bisikletler ve bayramlıklar miniklere dağıtıldı. Hediyelerle yüzleri gülen minikler yaşıtlarıyla bir yandan oyunlar oynadı bir yandan bisiklet sürerek keyifli bir gün geçirdi. İftar sonrası ise miniklere Ülker çikolatalarından ikram edildi.

“Yardım çalışmalarımızı tüm iş dünyasıyla sürdürmek isteriz”

Ramazan Bayramı öncesi yetim çocukların sevindirilmesinin çok anlamlı olduğunu dile getiren Deniz Feneri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Recep Koçak, “En başta yetimlere odaklanıyoruz. Son yılarda Ülker Türkiye içinde 2 bin yetim çocuğun hamiliğini üstlendi, kendisine müteşekkiriz. İlaveten çocuklarımıza bayram öncesi kıyafetler vereceğiz ve hediye edilen bisikletleri kendilerine ulaştıracağız. Buradan bizim çağrımız benzer çalışmaları tüm iş adamlarımızla yapmak isteriz” dedi.

“Çok mutluyum, en güzel anım”

Yaşıtlarıyla bir arada olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren 11 yaşındaki Yusuf Alper, “Oyun oynuyoruz, çok güzel eğlendik. Bugün iftara geldik çok mutluyum, bisiklet verdiler palyaçolarla oynadık. En güzel anım benim” ifadelerini kullandı.

“Bisiklet sürmeyi çok seviyorum”

Bisiklet sürmeyi çok sevdiğini ve bayram günü yeni kıyafetlerini giyeceğini ifade eden Tuğba Ay, “Annemle kardeşlerimle geldim. Çok keyifliydi, ok atmaca, patates kızartma oynadım. Ben çok güzel buldum burayı teşekkür ediyorum. Bisiklet verdiler, sürmeyi çok seviyorum. Her zaman buraya gelmeyi isterim” dedi.