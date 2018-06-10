Yetim çocukların iftar buluşması

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına katılan çocuklar, hazırladıkları gösterilerle renkli görüntüler oluşturdu. İftar programında Doğu Türkistan, Afganistan, Pakistan ve Küçükçekmece’den çok sayıda yetim çocuk, yaşıtlarıyla bir araya gelerek iftar yaptı.

"Onların duaları çok mühim"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, çocuklarla iftar yapmanın çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Ramazan ayı boyunca pek çok ilçe sakinimizle aynı sofrayı paylaştık. Bugünkü meclisimiz de çok mühim. Çocuklarımızın dualarına hepimizin ihtiyacı var. Onların temiz yüreklerinden dökülen dualara nail olmayı temenni ediyorum" diye konuştu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Bekir Gür de Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e düzenlenen organizasyondan dolayı teşekkür etti.

Programda Küçükçekmece Bilgi Evleri Çocuk Korosu ilahilerden oluşan repertuvarlarıyla mini bir konser verdi. Bilgi Evleri’nin düzenlediği 15 Temmuz konulu resim, Peygamber Efendimiz konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. İftar buluşmasında dünya ülkelerinden programa katılan yetim çocuklara da hediyeler takdim edildi.