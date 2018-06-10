Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 10:23

Yetim çocukların iftar buluşması

Küçükçekmece Belediyesi, yüzlerce çocuğu düzenlediği Çocuk İftarı’nda bir araya getirdi.

Yetim çocukların iftar buluşması

10 Haziran 2018 10:23


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına katılan çocuklar, hazırladıkları gösterilerle renkli görüntüler oluşturdu. İftar programında Doğu Türkistan, Afganistan, Pakistan ve Küçükçekmece’den çok sayıda yetim çocuk, yaşıtlarıyla bir araya gelerek iftar yaptı.



"Onların duaları çok mühim"


Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, çocuklarla iftar yapmanın çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Ramazan ayı boyunca pek çok ilçe sakinimizle aynı sofrayı paylaştık. Bugünkü meclisimiz de çok mühim. Çocuklarımızın dualarına hepimizin ihtiyacı var. Onların temiz yüreklerinden dökülen dualara nail olmayı temenni ediyorum" diye konuştu.


İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Bekir Gür de Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e düzenlenen organizasyondan dolayı teşekkür etti.


Programda Küçükçekmece Bilgi Evleri Çocuk Korosu ilahilerden oluşan repertuvarlarıyla mini bir konser verdi. Bilgi Evleri’nin düzenlediği 15 Temmuz konulu resim, Peygamber Efendimiz konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. İftar buluşmasında dünya ülkelerinden programa katılan yetim çocuklara da hediyeler takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç