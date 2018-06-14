Yetimlere bayram hediyesi

‘Ona iyi bakın’ sloganıyla Türkiye dahil 21 ülkede yaklaşık binin üzerinde yetimin düzenli bakımını üstlenen Sadakataşı Derneği, dönemsel olarak da 30 ülkede 70 binden fazla yetime destek oluyor. Ramazan ayında da Türkiye ile birlikte 5 ülkedeki yaklaşık bin yetim çocuğa bayramlık giysi hediye edildi.

Suriye Unutulmadı

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye sınırında kurulan kamplara sığınan yetim aileleri, bu Ramazan’da da unutulmadı. Dernek, yetimlere bayram öncesi hediyelerini ulaştırmaya devam ediyor. Ayrıca mülteci kamplarında kalan 2 bin 200 aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi. Türkiye’de yaklaşık 600 çocuğa bayramlık dağıtımı gerçekleştiren dernek, Kudüs, Gazze, Suriye, Sri Lanka ve Bangladeş’te yüzlerce çocuğa bayramlık yardımı yapıldı. Hayırseverler 100 lira karşılığında yetimlere bayramlık giysi yardımında bulunabiliyorlar.