“Yetişkinler köpek çocuklar ise kedi sahipleniyor”

Sokak hayvanlarını teslim alanlardan yetişkinlerin köpek çocukların ise kedi sahiplenmeyi tercih ettiği ortaya çıktı.

Bağcılar’da sokak hayvanlarının bütün ihtiyaçlarının karşılandığı Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi’nde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.Gerek sokaktan toplanan sahipsiz kedi-köpek ve gerekse vatandaşların evlerinde baktığı hayvanların aşıları, çip takımı, sahiplendirilmesi, kısırlaştırılması, tedavi ve muayenesi burada yapılıyor.

2018’in ilk altı ayında 169 köpek ve 240 kedi toplam 409 yaralı ve hasta sokak hayvanının tedavisi yapılırken 445’inin de kuduz aşısı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile yapılan ortak çalışmayla da 31 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Bunun yanında 10’u kedi ve 126’sı da köpek olmak üzere toplam 136 hayvan da sahiplendirildi. Hayvanları teslim almaya gelenlerden yetişkinlerin köpekleri çocuklarında kedileri tercih ettiği görüldü. Hayvanlar muayeneleri, kuduz ve parazit aşıları yapıldıktan sonra sıcak bir yuvaya kavuşturuluyor. Sahiplendirilen hayvanların takibi Bağcılar Belediyesi EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden yapılıyor.

“İsteyen vatandaşlarımız kedi ve köpekleri sahiplenebilirler”

Hayvan hakları konusunda hassas davrandıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “11 yıl önce faaliyete geçirdiğimiz barınağımızda sokak hayvanlarımızı kış ve yaz şartlarına uygun şekilde barınmalarını, tedavilerini, aşılarını yapıyoruz. İsteyen vatandaşlarımız gelip kedi ve köpekleri sahiplenebilirler. Böylece onlar da sıcak bir yuvaya kavuşmuş olur” dedi.

800 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 9 bin 500 metrekarelik alanda hayvanların bakımı iki veteriner, veteriner teknikeri ve altı bakıcı olmak üzere dokuz personel tarafından gerçekleştiriliyor. Günde iki kez temizlenen hayvanların yaşam alanlarının zemininde nem ve rutubet tutmaması için plastik paletler kullanılıyor. Barınaktaki kedi ve köpeklerin sağlık durumları düzenli kontrol edilirken havanların aşısı ve ilaç tedavisi eksiksiz olarak yapılıyor.