YGA Zirvesi tüm dünyadan canlı izlenebilecek

Türkiye’nin 81 ilinden 2 bin 5 yüz lise ve üniversite öğrencisinin katılacağı YGA Zirvesi’nin 16’ncısı 25 Kasım’da düzenlenecek. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Prof. Dr. Mehmet Toner, Murat Özyeğin gibi iş dünyası ve akademinin önde gelen isimlerinin katılarak başarı hikayelerinin paylaşılacağı zirve kurumun internet sitesinden tüm dünyadan canlı olarak izlenebilecek.

Zirvede gençler, dünyanın en akıllı bastonu We Walk, Türkiye’nin ilk yüzer güneş enerjisi sistemi Hydrosolar, 200 bin engellinin hayatını kolaylaştıran platform Hayal Ortağım ve bilimi sevdiren TWIN Bilim Seti’ni de YGA mezunlarından dinleme şansını yakalayacak. Tüm gün sürecek olan zirvede; iş adamı Ali Koç, Harvard-MIT Profesörü Mehmet Toner, Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, TAV CEO’su Sani Şener, NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, FIBA Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, Great PlaceToWork CEO’su Michael Bush, Vestas CEO’su Olcayto Yiğit, Coca Cola Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bozer, AGT Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Söylemez, CNNTürk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, YGA Başkanı Asude Altıntaş Güray ve YGA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman öğrencilere gelecek hedefleri için yol gösterecek.