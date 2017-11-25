Young Guru Academy (YGA) tarafından bu sene 16’ncısı düzenlenen YGA Zirvesi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 2 bin 500 öğrenciyi ağırladı. Zorlu PSM’de gerçekleşen Zirve’de, iş dünyası ve akademinin duayen isimleri ve bu isimlerin metorluk yaptığı YGA mezunları, ilham veren birlikte başarma hikayelerini paylaştı. Zirve’ye katılan gençler bugüne kadar inovasyon ve alanında dünya çapında 10 dan fazla ödül alan YGA’nın hayata geçirdiği teknolojileri deneme ve Hayal Ortakları ile birebir sohbet etme fırsatı buldu.

Tüm gün süren Zirve’de, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Harvard-MIT Profesörü Mehmet Toner, Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, TAV CEO’su Sani Şener, NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, FIBA Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, Vestas CEO’su Olcayto Yiğit, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bozer, AGT Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Söylemez, CNNTürk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, YGA Başkanı Asude Altıntaş Güray ve YGA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman gençlere ilham verdi.

Zirve sonrasında 50 öğrenci seçilecek

YGA’ya gelen 50 bine yakın başvuru, YGA Hayal Ortakları tarafından özenle incelendi ve 2 bin 500 kişi YGA Zirvesi’ne davet edildi. Zirveye katılanlar arasından seçilecek 50 öğrenci 2 yıl sürecek YGA inovasyon programına katılacak. Seçilen YGA’lılar bilim insanı, akademisyen ve uluslararası tecrübesi olan üst düzey yöneticilerden oluşan; aralarında Aziz Sancar, Prof. Kristi Raube, Ali Koç, Doğan Cüceloğlu, Faruk Eczacıbaşı, gibi isimlerin olduğu YGA Hayal Ortaklarından yılda 250 saatin üzerinde eğitim alacaklar. Bu eğitimlerde öğrendiklerini YGA’nın sosyal inovasyonları için gönüllü olarak çalışırken içselleştirecekler. YGA’nın global partnerleri Harvard, MIT, Duke ve UC Berkeley ile yapılan stratejik ortaklık kapsamında bu üniversitelerden gelen öğrenciler de sahada YGA’lılarla birlikte çalışacak.

‘Yeni dünyada başarının tanımı birlikte başarmak’

Zirvedeki konuşmacılardan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, YGA ikliminde onu nelerin etkilediğini anlattı. Koç, “YGA’nın niyeti, hedefi ve fedakarlık anlayışı beni çok etkiledi. Kimyamız uyuştu ve YGA’yı çok sevdim. Değişik disiplinlerden gelen insanların aynı hedefte olması harika” dedi. Gençlere kutu dışına çıkarak kendi başarı tanımlarını yapmaları gerektiği tavsiyesini de veren Koç, “Yeni dünyada başarının tanımı birlikte başarmak. YGA hayata geçirdiği uluslararası projeleri yapış biçimi ile başarının tanımını değiştiriyor. Burada gerçek olamayacak kadar güzel bir birlikte başarma hikayesi var. Ben hep gençlere inandım. YGA’lı, 5 bin saat gönüllü çalışmış sosyal inovasyon üreten gençlerle de tanışınca gençliğe bakış açım değişti. Gençler gelecek demek, gençlere bakış açınız değişince geleceğe bakış açısı değişiyor. Gelecekten umutlu oluyor insan” şeklinde konuştu.

Vicdanlı hayaller kuran gençler

Zirvede konuşan YGA Kurucusu Sinan Yaman ise, “YGA vicdanlı hayaller kuran, bu hayalleri projelendiren ve bu projeleri birlikte hayata geçiren özgüvenli gençler yetiştirir. Burada dünyanın en iyi projeleri değil, dünya için en iyi projeler yapılır. Ben Türkiye ve dünyanın geleceği ile ilgili çok umutluyum. Bu iklime kim tanıklık etse aynı umudu taşır. Bugün bu salonda 5 bin saatten fazla çalışmış yüzlerce genç var. 10 binlerce genç de onları rol model alıyor. Bu, umursamaz değil, umutlu oldukları için” dedi. YGA ile liderliğin tanımını değiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

‘YGA Dünya için bir hediyedir’

Boston’dan her sene YGA Zirvesi için İstanbul’a gelen Harvard-MIT Profesörü Mehmet Toner zirvedeki konuşmasında, “YGA, hayata geçirdiği sosyal inovasyonlarla sadece Türkiye için değil, dünya için bir hediye. Bu oluşumun Türkiye’den çıkması Amerika’da yasayan bir bilim insanı olarak beni gururlandırıyor” diyerek gerçekleştirilen projelerden çok etkilendiğini belirtti. Erken kanser teşhisi için yaptığı icadı da anlatan Toner, bilim insanının hakikati merakla arayan kişi olduğuna inandığını ve gençlere bilimi erken yaşta sevdirebilmek amacında olduğunun altını çizdi.