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03 Ağustos 2018 16:41

Yiğitcan Hekimoğlu, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda piste çıkıyor

Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda piste çıkmaya hazırlanan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yüksek Lisans öğrencisi Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu, şampiyona öncesi hazırlıklarını, Türkiye Milli takımı ile birlikte yoğun bir şekilde devam ettiriyor.

Yiğitcan Hekimoğlu, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda piste çıkıyor

03 Ağustos 2018 16:41


Konuyla ilgili açıklamada bulunana, Yiğitcan Hekimoğlu’nun Antranörü Celal Keleş, 4x100 metrede takımıyla madalya hedefiyle şampiyonaya hazırlanan ekibin son çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirterek, sezon içerisinde başarılı bir performans sergileyen ekibin, 100 metrede Avrupa Şampiyonası’na katılım barajını da geçtiğini söyledi. Keleş, açıklamasının devamında ise şunları söyledi;


“Yiğitican, Avrupa Şampiyonası’nda, 4x100 metrenin yanında; 100 metrede de yarışma hakkı kazanmıştı. Böylece komfirmasyonu Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından; Jack Ali Harvey ve Emre Barnes ile birlikte Hekimoğlu da, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 100 metrede 6 Ağustos’ta elemelerde piste çıkacak. Ekibimiz bu komfirmasyonla büyük bir başarıya daha imza atarak, Avrupa Atletizm Sampiyonası’nda bireysel anlamda piste çıkacak” dedi.




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