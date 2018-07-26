Yıkılan binanın enkazının bulunduğu alana molozlara dolgu yapılıyor

Yeni bir kaymanın yaşanmaması için yapılan dolgunun ardından enkaz kaldırılma çalışmalarına başlanacak

Beyoğlu’nda önceki gün şiddetli yağmur sonrası meydana gelen toprak kaymasıyla 4 katlı bina tamamen çökmüştü. Faciadan dönülen olayın ardından çalışmalarını sürdüren ekipler kaymanın olduğu bölüme kamyonlarla moloz dökmeye başladı. Molozla dolgu yapılan alanda yeni bir kaymanın önüne geçilmesi planlanıyor. Dolgu işleminin tamamlanmasının ardından ekiplerin enkazın kaldırılması çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.