Yıkım tehlikesiyle evini boşaltan vatandaşlar yardım bekliyor

Şişli'de dün gece oturdukları apartmanın kolonu çatlayan vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Kanser hastası eşiyle komşusunda kaldığını belirten Asuman Şenol, “Eşim ağır kanser hastası, yardım bekliyoruz” dedi.

Dün gece Şişli Feriköy Mahallesi Beyzade Sokak'ta bulunan 8 katlı apartmanın girişinde bulunan marketin içindeki kolon henüz bilinmeyen bir nedenle çatladı. Çatlamayı fark eden bina sakinleri apar topar binayı boşalttı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kolonu çatlayan binanın yıkılma ihtimaline karşı çevresinde bulunan dört binayı daha tahliye etti. Ekipler daha sonra kolon üzerinde incelemelerde bulundu.

İBB'den mühendis incelemelerde bulundu

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mühendis, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde binanın yıkılma ihtimaline karşı bina sakinlerinin şuan için eve girmelerinin tehlikeli olacağı bildirildi. Duydukları korku nedeniyle geceyi dışarıda geçiren bina sakinleri, yetkililerden yardım bekliyor.

“Eşim ağır kanser hastası, yardım bekliyoruz”

Kanser hastası eşiyle komşusunda kaldığını belirten Asuman Şenol, “Evimizin sili çalındı. Binayı boşaltın. Yıkım tehlikesi var dediler. Benim eşim hasta dedim. İki gün önce taburcu olduk. Nereye götüreyim dedim. Apar topar eşimle birlikte apartmandan indik. Akşam kızım belediyeyi aradı. Onlar bizi kaymakamlığa yönlendirdi. Akşam mağdur olduk. Komşumuz bizi misafir etti. Zabıta memurları üç çocuğumu Dolapdere'de bir otele götürdü. Ben eşimle komşuda kaldım. Çünkü eşim ağır kanser hastası. Şuan mağdur durumdayız. Kalacak yerimiz yok. Biz yardım bekliyoruz. Geçici kalacak bir yer istiyoruz” diye konuştu.

“Belediye veya herhangi bir yerden gelip de ilgilenmediler”

Evini boşalttıktan sonra kalmak için annesinin evine gittiğini söyleyen Zeki Yılmaz, “Bazı komşularımız da benimle birlikte annemde kaldı. Belediyeden veya herhangi bir yerden gelip de ilgilenmediler. Yardım bekliyoruz. Mağdur olan insanlar var.