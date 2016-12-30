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30 Aralık 2016 15:54

Yılbaşında Taksim’de “Noel Baba” kıyafetli güven timleri görev yapacak

Yılbaşında Taksim’de “Noel Baba” kıyafetli güven timleri görev yapacak

30 Aralık 2016 15:54

İstanbul’ da yılbaşı gecesi görev yapacak Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin aldığı önlemler Taksim’de basına tanıtıldı. Önlemlerle ilgili bilgi veren Güven Timleri Müdür yardımcısı Zafer Baybaba, polislerin Milli piyango satıcısı, kestaneci, temizlik görevlisi ve Noel baba kılığında görevde olacaklarını söyledi.
Yılbaşı gecesi İstanbul genelinde 17 bin polis görev yapacak. Özellikle vatandaşların yoğun olduğu Taksim Meydanı’nda ise kılıktan kılığa girecek güven timleri görev yapacak. Güven timleri noel baba, simitçi, kestaneci kıyafetleriyle taciz, kapkaç ve kavga olaylarına müdahale edecek.
“ 17 bin Polis görev yapacak”
Yıl başı gecesi yapılacak olan uygulamayla ilgili açıklamada bulunan Güven Tümleri Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba, “Halkımızın güvenli bir şekilde yılbaşı geçirmesi adına yaklaşık 17.000 polisimizle, yarın akşam görevimizin başında olacağız. Geçen yıldan farklı olarak özellikle ulaşım yapılan iskelelerde, vapurlarda, havalimanlarında, metrolarda, metrobüsler de ve tramvaylarda da tedbir aldık. Yine diğer ilçelerimizin meydanlarında ve eğlence merkezlerinde başta Taksim meydan ve İstiklal Caddesi civarında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze bağlı kılıktan kılığa giren güven timlerimiz, narko timlerimiz, çevik kuvvet personelimiz, özel harekâtımız ve önleyici hizmetler şube müdürlüğümüze bağlı personelimizle görev alacağız. Yine Taksim Meydanın da 1 canlı yayın aracımız olmakla birlikte 96 sabit kamera 40 tane de hareketli kameramız olacak. Amacımız huzur içerisinde yeni bir yıl yaşatmak olacak. Özellikle Taksim Meydan ve meydana çıkan tüm sokaklarda araç trafiğine kapalı olacak. Buraya çıkan yaklaşık 40 noktada gelen vatandaşlarımıza da arama ve süzme noktaları oluşturarak güvenli bir ortam sağlayacağız” dedi



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