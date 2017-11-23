Yıldırım Demirören: “Türkiye için bu ev sahipliği büyük bir onurdur”

FIFA’ya üye federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul Shangri-La Bosphorus Otel’de gerçekleşti. Toplantıya FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de katıldı.. Infantino’yu Türkiye’de ağırlamaktan dolayı sevinç duyduğunu belirten Demirören, “Infantino’ya Türkiye bulunduğu için teşekkür ediyoruz. Ekonomisiyle dünyada ilk 6 arasına giren, organizasyonlarıyla futbolun yükselen yıldızı olan Türkiye için bu ev sahipliği büyük bir onurdur. FIFA Zirvesi, FIFA reformlarının temellerinin atıldığı çok önemli buluşmalardır. Bu toplantılar, futbolun dostluk, barış ve kardeşlik ilkelerine büyük katkı sağlamaktadır. TFF olarak bu ilkelerin yayılmasının yanı sıra Fair-Play öncüsü olmak için çalışmalar sağlıyoruz. Bizim için futbol, barışın ortak dili. Futbolu öldüren şiddet, şike, ırkçılık ve yada dışı dopinge mücadelemiz hep devam edecek. FIFA’nın 26. üyesi olan Türkiye, FIFA ile hep iyi ilişkiler sağlamıştır. Bu iş birliğinin ortak projelerle artacağını düşünüyorum” diye konuştu.