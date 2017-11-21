Yıldırım Gürses’e saygı gecesi

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen gecede Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz bestekârlarından Yıldırım Gürses eserleriyle anıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde Klasik Türk Müziği’nin başarılı yorumcusu Yaprak Sayar, Yıldırım Gürses’in bestelerini icra etti.

Yaprak Sayar konseriyle anıldı

Yıldırım Gürses’in hayatını anlatan belgesel gösterimiyle başlayan gecede Yaprak Sayar, Gürses’in gönüllere işlemiş musiki eserlerini yorumladı. Sayar, konserde; "Yalan Dünya Her Şey Bomboş", "Mazideki Aşk", "Yalnız Bırakıp Gitme Bu Akşam Yine Erken", "Söyle Sevgili, Sevgili Söyle" ve "Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim" gibi sevilen şarkıları seslendirdi.