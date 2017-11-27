Yıldız adayları İzmir’de piste çıktı

Türk otomobil sporları tarihinde düzenlenen ilk yetenek keşfetme projesi olan ‘TOSFED Yıldızını Arıyor’ elemelerinde, 18’i kadın olmak üzere 320 aday 10-13 Ağustos tarihleri arasında İzmit Körfez Yarış Pisti’nde mücadele etmiş ve her günün en hızlı ilk 10 sürücüsü ile en hızlı 5 kadın olmak üzere toplam 45 kişi, finallere katılmaya hak kazanmıştı.

Final kampı eğitimlerle başladı

Adaylar 24 Kasım Cuma günü; profesyonel ralli pilotları Burak Çukurova, Murat Bostancı, Orhan Avcıoğlu, Yiğit Timur ile Burcu Çetinkaya Bucak’tan teorik ve pratik ileri sürüş teknikleri, sportif sürüş teknikleri eğitimi aldılar.

25 Kasım Cumartesi günü elemeler Fiat Motorsporları tarafından hazırlanan Fiat Egea yarış otomobilleriyle zamana karşı gerçekleştirildi ve en hızlı 10 erkek, 2 kadın sürücü belirlendi. Bu sonuçlara göre; Onur Badur, Mert Kaya, Onat Telkenar, Erol Özteknik, Doğan Ergin, Emre Şentürk, Kemal Burak Özhan, Buğra Can Kılıç, Mert Becce, Tunahan Aktaş, Zeynep Selin Erkan ve Halide Kübra Urgancı ‘TOSFED Yıldızını Arıyor’ projesinde yarışmaya hak kazanan isimler oldular.

Eşleşmeler nefesleri kesti

2017 Türkiye Pist Şampiyonası final yarışlarının da koşulduğu 26 Kasım Pazar günü seçilen 12 kişi ilk yarışlarını gerçekleştirdiler.

Kurayla birbirleri ile eşleşen genç sürücüler, Şampiyonlar Şampiyonası’nda kullanılan ikili kalkış formatında birbirlerine karşı üstünlük sağlayabilmek için pistte ter döktüler. Erol Özteknik, Onat Telkenar, Onur Badur ve Buğra Can Kılıç yarı finale yükselen isimler olurken, Erol Özteknik ve Onat Telkenar arasındaki final eşleşmesinde parkuru hatasız tamamlamayı başaran Onat Telkenar ilk birinciliği kazanan isim oldu. Özteknik’in ikinciliği elde ettiği yarışın üçüncüsü ise Onur Badur oldu.

’TOSFED Yıldızını Arıyor’ projesinin bundan sonraki yarışlarının tarihi ve formatları 2018 yarışma takvimi ile birlikte yıl sonunda açıklanacak.