Yıldız Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü

Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası üçüncülük mücadelesinde Fransa’yı 82-59’luk skorla mağlup eden Yıldız Erkek Milli Takımı, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

SPC Vojvodina’daki karşılaşmanın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan ay-yıldızlılar, mücadelenin ilk yarısını da 28-19 önde kapattı. Fransa karşısında milliler adına Tibet Deniz Görener 32 sayı- 8 ribaunt- 5 asist, Alperen Şengün 17 sayı- 10 ribaunt- 3 asist, Sarper David Mutaf 11 sayı- 5 ribaunt- 1 asist, Enes Bayraktar 9 sayı- 8 ribaunt- 2 asist ve Furkan Haltalı da 5 sayı- 4 ribauntla oynadı.