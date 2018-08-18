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18 Ağustos 2018 21:49

Yıldız Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü

Yıldız Erkekler Basketbol Avrupa Şampiyonası üçüncülük mücadelesinde Fransa’yı 82-59’luk skorla mağlup eden Türkiye, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

Yıldız Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü

18 Ağustos 2018 21:49


Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası üçüncülük mücadelesinde Fransa’yı 82-59’luk skorla mağlup eden Yıldız Erkek Milli Takımı, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.


SPC Vojvodina’daki karşılaşmanın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan ay-yıldızlılar, mücadelenin ilk yarısını da 28-19 önde kapattı. Fransa karşısında milliler adına Tibet Deniz Görener 32 sayı- 8 ribaunt- 5 asist, Alperen Şengün 17 sayı- 10 ribaunt- 3 asist, Sarper David Mutaf 11 sayı- 5 ribaunt- 1 asist, Enes Bayraktar 9 sayı- 8 ribaunt- 2 asist ve Furkan Haltalı da 5 sayı- 4 ribauntla oynadı.




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