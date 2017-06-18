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18 Haziran 2017 11:52

Yıldız Holding’den Ferah Mahallesi’ndeki komşularına iftar daveti

Yıldız Holding, 2000 yılından beri aynı mahalleyi paylaştığı komşularını geleneksel hale getirdiği iftar sofrasında ağırladı.

Yıldız Holding’den Ferah Mahallesi’ndeki komşularına iftar daveti

18 Haziran 2017 11:52

Yöneticiler ve çalışanlar, mahalle halkı ile birlikte Ramazan sofrasının bereketini paylaştı.


Yıldız Holding, Ramazan ayının birlik ve beraberlik çağrısını komşularıyla birlikte iftar sofrasına taşıdı. Şirketin Çamlıca’daki ana binasında gerçekleşen iftar yemeğine geleneksel usulle kapı kapı dolaşılarak 200’ye yakın komşu davet edildi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Yıldız Holding Global Hukuk Başkanı İbrahim Taşkın, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hüseyin Avni Metinkale, Pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan ve çok sayıda Yıldız Holding çalışanı da iftarda komşularıyla aynı sofrayı paylaştılar.


Misafirler, iftar öncesi Yıldız Sergi Salonu’nda Naciye Subaşı’nın tezhip sanatının nadide örneklerini sunduğu ‘Aşk’ adlı sergisini gezdi. Tezhipte kendine has kabartma süsleme tekniğini kullanan Subaşı, tezhip sanatına kazandırdığı yeni tekniklerle tanınıyor. Sergi 7 Temmuz’a kadar Yıldız Sergi Salonu’nda gezilebilecek.




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