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26 Aralık 2017 11:31

Yıldız Moran retrospektifi, fotoğrafseverlerle buluşuyor

Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nin yeni kitabı Yıldız Moran retrospektifi, kitabevlerinde yerini alıyor.

Yıldız Moran retrospektifi, fotoğrafseverlerle buluşuyor

26 Aralık 2017 11:31

Eczacıbaşı Topluluğu’nun 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip fotoğraf yayıncılığı geleneğinin bir parçası olan ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayınlanan seri, her yıl değerli bir fotoğraf sanatçısının retrospektif kitabını, sanatsal bütünlük içinde izleyicilere ulaştırıyor.



Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nin yeni kitabı, Türkiye’nin akademik eğitim almış, profesyonel ilk kadın fotoğraf sanatçısı olan Yıldız Moran’ı konuk ediyor. Yapılan açıklamada; kitapta, sevecen ve yaşama umutla bakan bir genç kızın, kısa bir süre sonra fotoğrafı bırakacak bir anne adayının, Anadolu insanını kendine has duyarlılığıyla anlamaya ve anlatmaya çalışan bir Türk kadının, içi sanatla dolu bir kadın fotoğrafçının oluşturduğu fotoğraflar renk ve desen kurgusuna göre akıp gidiyor. Fotoğraflarında insanlara ve yaşama duyduğu sevgiyi en samimi biçimde yansıtan Yıldız Moran’ın sanatı da yaşamı üzerinden anekdotlar ile anlatılıyor.


Konsept ve tasarımı Bülent Erkmen’e ait olan ve editörlüğünü Merih Akoğul’un üstlendiği Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi’nin sekizinci kitabı, Yıldız Moran retrospektifi, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde sunuldu.



Merih Akoğul’un kitaptaki giriş yazısından...


“Yıldız Moran, Cumhuriyet Dönemi Türkiye fotoğraf sanatında, yapıtlarıyla hepimizi etkileyen görkemli bir dağ gibidir. Yüceliğini anlamak, değerini kavramak için onun hayatına ve yapıtlarına uzun uzun ve dikkatlice bakmak gerekir. Moran’ın fotoğraflarında oluşturduğu atmosfer, adeta sihirli bir dağ masalından kopup gelmiştir. Ülkemiz fotoğraf sanatı, Yıldız Moran’a, özünde insan sevgisinin yattığı bambaşka bir dili öğrettiği için teşekkür borçludur.”




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