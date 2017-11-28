Yıldızlar tribünde

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında karşılaştığı Manisaspor maçında forma giymeyen yıldız isimler mücadeleyi tribünden takip etti. Fabri, Pepe, Quaresma ve Tosic, takımlarını tribünden desteklerken, Negredo’nun attığı 5. golde ilginç bir an yaşandı. Negredo’nun ikinci yarıda kaydettiği golün ardından stat hoparlöründe İspanyol matador müziği çalarken, stadyumda bulunan ekranda ise Negredo’nun yerine Quaresma’nın ismi yazdı. Tribünde bulunan Quaresma da yanlışlığı fark etti ve durumu tebessümle karşıladı.