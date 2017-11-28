Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 16:02

Yıldızlar tribünde

Beşiktaş’ın Manisaspor’la oynadığı karşılaşmada kadroda yer almayan Fabri, Pepe, Quaresma ve Tosic mücadeleyi tribünden izledi.

Yıldızlar tribünde

28 Kasım 2017 16:02


Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında karşılaştığı Manisaspor maçında forma giymeyen yıldız isimler mücadeleyi tribünden takip etti. Fabri, Pepe, Quaresma ve Tosic, takımlarını tribünden desteklerken, Negredo’nun attığı 5. golde ilginç bir an yaşandı. Negredo’nun ikinci yarıda kaydettiği golün ardından stat hoparlöründe İspanyol matador müziği çalarken, stadyumda bulunan ekranda ise Negredo’nun yerine Quaresma’nın ismi yazdı. Tribünde bulunan Quaresma da yanlışlığı fark etti ve durumu tebessümle karşıladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
13
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç