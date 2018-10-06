Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde gerçekleşen Halk Meclisi'nde mahalle sakinleriyle ilçe yöneticileri bir araya geldi. Projeler hakkında bilgi veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 4 ay önce temeli atılan Yıldıztepe semt havuzunun yılbaşında hizmete gireceğini söyledi.

Bağcılar Belediyesi'nin kurulduğu günden beri geleneksel olarak her yıl düzenlediği Halk Meclisi Toplantısı, Yıldıztepe Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bağcılar Gümüşhaneliler Derneği'ndeki toplantıda 7'den 70'e mahalle sakinleri ilçe yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantı vatandaşların kişisel veya toplumsal sorun ve isteklerini dile getirmesiyle başladı. Konuşulanları dinleyen birim müdürleri kendileriyle ilgili konuları not aldı. Kimi sorunlar da sıcağı sıcağına toplantıda çözüm buldu. Sahnede yerini alan yöneticiler de kendilerine yönlendirilen soruları yanıtladı.

İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan yaptığı konuşmada “Çok kalabalık nüfusuna rağmen Bağcılar ilçemizde şehirleşme açısından çok güzel işler yapılmış ve yapılmaya devam ediyor. Birim temsilcilerimiz gerekli notlarını aldılar çalışmalarını yapacaklar. Vatandaşımızın huzuru yerinde olsun Allah devletimize zeval vermesin. Toplantımızın ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Gündüz öğrencilere ücretsiz hizmet verecek”

Önümüzdeki döneme ait projeleri anlatan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları söyledi: “Sezonun ilk açılışını Yıldıztepe Mahallesi'nde yaptık. İstişare kültürümüzü belediyemiz kurulduğu günden beri sürdürüyoruz. Başarının temelinde bu yatıyor. Hem ilçemizin geleceğine ilişkin hizmetleri birlikte konuşuyoruz. Bu yüzden bu toplantıları önemsiyoruz. Çok önemli bir kurum olan Gençlik Merkezi'miz burada hizmet veriyor. Onun yanı başında temelini attığımız Yıldıztepe Semt Havuzu, yılbaşında hizmete girecek. Gündüz öğrencilere ücretsiz akşamları da mahalle sakinlerine hizmet verecek. Ayrıca elektrik hatları yer altına alınan ilk mahallemiz oldu. Şimdi kaldırımlarımızı yeniliyoruz. Kentsel dönüşümle de otopark sorunlarımızı çözüyoruz” ifadelerini kullandı.

Halk Meclisi'ne İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar Belediye Başkanı yardımcıları, Belediye birim müdürleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İGDAŞ ve BEDAŞ temsilcileri, Yıldıztepe Mahallesi Muhtarı Bayram Kırmızı ve mahalle sakinleri katıldı.