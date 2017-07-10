Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 15:10

Yılın en iyisi Obradovic

THY Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Doğuş’un Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Euroleague’de ‘Alexander Gomelsky Yılın Koçu’ ödülüne layık görüldü.

Yılın en iyisi Obradovic

10 Temmuz 2017 15:10

Sırp antrenör, bu ödülü üçüncü kez kazanan ilk isim olarak da tarihe geçti.


Fenerbahçe Doğuş, altın sezonunu yaşamaya devam ediyor. Bu sezon THY Euroleague’i kazanarak Avrupa’nın en büyüğü olan ve aynı zamanda bu kupayı Türkiye’ye getiren ilk takım olma başarısı da gösteren sarı-lacivertli ekipte başantrenör Zeljko Obradovic de tarih yazmaya devam ediyor. Kariyerinin 9. Euroleague kupasını Fenerbahçe Doğuş ile kazanan Sırp antrenör, THY Euroleague’de ise yılın antrenörü seçildi. ’Alexander Gomelsky Yılın Koçu’ ödülünü kazanan Obradovic, bu unvana üçüncü defa layık görülen ilk isim oldu.


Geçtiğimiz hafta da Fenerbahçe Doğuş Genel Menajeri Maurizio Gherardini, 2016-2017 sezonunda THY Euroleague’de, ‘Yılın Yöneticisi’ seçilmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:17
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!