Yılın en iyisi Obradovic

Sırp antrenör, bu ödülü üçüncü kez kazanan ilk isim olarak da tarihe geçti.

Fenerbahçe Doğuş, altın sezonunu yaşamaya devam ediyor. Bu sezon THY Euroleague’i kazanarak Avrupa’nın en büyüğü olan ve aynı zamanda bu kupayı Türkiye’ye getiren ilk takım olma başarısı da gösteren sarı-lacivertli ekipte başantrenör Zeljko Obradovic de tarih yazmaya devam ediyor. Kariyerinin 9. Euroleague kupasını Fenerbahçe Doğuş ile kazanan Sırp antrenör, THY Euroleague’de ise yılın antrenörü seçildi. ’Alexander Gomelsky Yılın Koçu’ ödülünü kazanan Obradovic, bu unvana üçüncü defa layık görülen ilk isim oldu.

Geçtiğimiz hafta da Fenerbahçe Doğuş Genel Menajeri Maurizio Gherardini, 2016-2017 sezonunda THY Euroleague’de, ‘Yılın Yöneticisi’ seçilmişti.