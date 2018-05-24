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24 Mayıs 2018 10:10

Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı ödülü Turkish Cargo’nun oldu

Turkish Cargo, hava kargo sektörünün önemli fuarlarından biri olan Air Cargo China’da, Air Cargo Week dergisi tarafından düzenlenen 2018 Dünya Hava Kargo Ödülleri töreninde ‘Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı’ ödülüne layık görüldü.

Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı ödülü Turkish Cargo’nun oldu

24 Mayıs 2018 10:10


Küresel hava kargo pazarının en büyük ve en güvenilir değerlendirmesi konumunda da yer alan World Air Cargo Awards Ödül Töreni Şangay’da gerçekleştirildi. Gala gecesinde hava kargo endüstrisinden katılımcıların, acentelerin ve müşterilerin oylarıyla 10 ayrı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Bu kapsamda yılın en değerli hava kargo markası Turkish Cargo oldu.


Turkish Cargo, Şangay’da kazandığı ödülle rekorlarla geride bıraktığı 2017 yılının ardından pazardaki yükselişini bir kez daha özel bir ödülle taçlandırmış oldu. Başarılı kargo markası küresel çapta bu yıl içerisinde farklı ödüller de kazandı. Turkısh Cargo’nun 2018’de, Asian Freight, Logistics and Supply Chain Awards 2018;‘Avrupa’nın En İyi Hava Kargo Taşıyıcısı’ ve ‘En Çevreci Hava Kargo Taşıyıcısı’, Air Cargo India 2018- Stat Times Awards; ‘Yılın Hava Kargo Markası’, Schiphol Aviation Awards 2018- ‘Avrupa’nın En İyi İkinci Hava Kargo Markası’, Ekonomi ve Lojistik Zirvesi; ‘Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü-Somali İçin Sevgi Ordusu’ ve Yılın Lojistik Profesyoneli Ödülü-Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, gibi başarılara ulaştı.


Küresel hava kargo sektöründeki en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo; artan lojistik taleplere yönelik özel ve pratik çözümler üreterek, bölgesel ticareti geliştirerek ve ihracatçı firmalara destek olarak, 2023 yılı hedefleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.




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