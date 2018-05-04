Yılın ürünleri açıklandı

kez gerçekleştirilen ’Yılın Seçilmiş Ürünü’ programı kapsamında Türk tüketicilerin oylarıyla seçilen ürünler, İstanbul’da düzenlenen ödül töreniyle açıklandı.

1987’den günümüze kadar kazanan ürünlerin tüketicilerin oylarıyla belirlendiği ve Türkiye’de 3. kez gerçekleştirilen ’Yılın Seçilmiş Ürünü’ programı kapsamındaki Tüketici İnovasyon Ödülü 2018’in kazananları İstanbul’da düzenlenen ödül töreniyle açıklandı. Araştırma şirketi Nielsen’in 4 bin 53 tüketiciyle yüz yüze görüşerek yaptığı anketler sonucunda kazanan ürünlerin belirlendiği program kapsamında, Dydo İçecek Türkiye iki ürünüyle, Ferrero Türkiye Çikolata, Pınar Süt Mamulleri, Montero Gıda, Bayer Türk, Şenpiliç Gıda, Unilever Türkiye ve Himalaya İlac ise birer ürünüyle Türk tüketicileri tarafından ödüle layık görüldü. Son 24 ayda pazara çıkan ürünlerin katıldığı ve tüketicilerin ürünleri albenisi, inovatif özelliği ve performansına göre değerlendirdiği program kapsamında ödül alan ürünler, Türk tüketicilerinin referansı olan ’Yılın seçilmiş Ürünü’ (YSÜ) logosunu 1 yıl boyunca tüm reklamlarında, ürün paketlerinde ve iletişim çalışmalarında kullanabilecek.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren CarrefourSA CRM ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Öner Çelebi; "CarrefourSA olarak Yılın Seçilmiş Ürünü Programı’na katılan ürünlerin tüketicilere ulaştırılmasında bir köprü vazifesi görerek hem sektörümüzün gelişimine katkı hem de tüketicilerimizin bu ürünlere erişimini sağlıyoruz. İnovasyon konusunda çalışmalara imza atarak bu programa başvuruda bulunan markalara, yenilikçi bakış açılarından ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

Türk tüketicileri hangi yenilikçi ürünleri seçti?

’Yılın Seçilmiş Ürünü’ programı kapsamındaki Tüketici İnovasyon Ödülü 2018’de Çocuk Çikolata kategorisinde Kinder Joy, Katma Değerli Süt Ürünleri kategorisinde Pınar Protein Yoğurt & Pınar Protein Süt, Gıda Takviyeleri kategorisinde Brodil Herbal Bitkisel Ekstreler İçeren Propolisli Sıvı Takviye Edici Gıda, Cilt Sağlığı kategorisinde Bepanthol Sensiderm Kaşıntı Giderici Krem, Maden Suyu kategorisinde Saka Maden Suyu, İçecek kategorisinde Fiftea, İşlenmiş Tavuk Ürünleri kategorisinde Şenpiliç Annemin Köftesi, Diş Macunu kategorisinde Signal White Now CC, Bebek Yağı kategorisinde Himalaya Nourishing Baby Oil Besleyici Bebek Yağı, Türk tüketicileri tarafından seçilerek ödüle layık görülen ürünler oldu.