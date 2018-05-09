’Yılın Yatırımcısı Ödülü’nün sahibi Oktay Öz oldu

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi Plevne Konutları’na imza atan Suzuki Atik Otomotiv’in Kurucusu ve Başkanı Oktay Öz, ‘Yılın Yatırımcısı Ödülü’nün sahibi oldu.

Altın Palmiye Ödülleri’nin 5’incisi, bu yıl uluslararası olarak ’Turkey Golden Palm Awards’ adıyla düzenlenen programda verildi. ’5 Yılda 5 Yıldız’ sloganıyla kültür, sanat, müzik, medya, ekonomi gibi yaşama dair her kategoriden ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi Plevne Konutları’na imza atan Suzuki Atik Otomotiv’in Kurucusu ve Başkanı Jeoloji Mühendisi Oktay Öz, ‘Yılın Yatırımcısı Ödülü’ne layık görüldü. Plevne Konutları ve Essenora projeleriyle Gaziosmanpaşa’nın çehresine büyük değer kazandıran Oktay Öz, Yılın Yatırımcısı Ödülü’nü Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte aldı.

Oktay Öz, “Kentsel dönüşüm 2012 yıllarında başladı. İçerisinde olduğumuz yıllarda ise ciddi hız kazandı. Gaziosmanpaşa’da bitmiş olan Essenora projemizde oturum başlamıştır. Gaziosmanpaşa’nın girişinde. TEM otoban üzerinde yer alan Plevne Konutları projemiz var. Yılın sonlarına doğru kullanıma açılacak olan Kabataş-Beşiktaş-Mahmutbey metro hattı Plevne Konutları’nın içinde yer alıyor. Projemiz İstanbul’un her yeri ile bağlantılı. Plevne Konutları ile birlikte, Gaziosmanpaşa’ya açık AVM tarzında ilk ticari konsept geliyor. Halkımıza Gaziosmanpaşa’nın tamamen çehresini değiştirecek nitelikli bir proje getiriyoruz. Altın Palmiye Ödülleri demografik açıdan çeşitli sektörlerin ve sanatçıların bir araya geldiği bir organizasyon bu organizasyonu yapanların emeğine sağlık. Gaziosmanpaşa’da 20 senedir Atik Otomotiv olarak önce Skoda, şimdi de SUZUKİ Satış-Servis-Yedek Parça 2. el olarak faaliyetimizi sürdürüyoruz. Bunların yanı sırada Atik Sigorta Aracılık Hizmetleri olarak da 6 sigorta şirketinin acenteliğini yapmaktayız. Yılın Yatırımcısı Ödülü’nü elli senedir yaşadığım Gaziosmanpaşa içerisindeki girişimlerimiz sayesinde aldım. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.