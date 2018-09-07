Yılların izini tek seansta silen tedavi ultraskin

Belda Yurtseven Tüner, ultraskin’in ameliyatsız cilt germe ve gençleştirme yöntemi olduğunu belirterek, “Yılların izini tek seansta silen tedavi” dedi.

Tıp alanındaki son gelişmeler sayesinde insanların ameliyatsız bir şekilde daha genç bir görünüme sahip olabildiklerini kaydeden Dr. Belda Yurtseven Tüner, “Ultrason 50 yılı aşkın süredir hamileler içinde kullanılabilen güvenli bir yöntemdir. Son yıllarda yaşlanma izlerini yok etmek için kullanılan ultraskin ise odaklı ultrason yöntemidir. En az risk taşıyan en zahmetsiz yöntemlerden biri olarak gün geçtikçe popülerleşen ultraskin yöntem. Etkin, konforlu, ağrısız ve sadece 1 saatte genç bir görünüm sağlar. Oldukça kolay bir şekilde uygulanan ultraskin yönteminde neşter, dikiş kullanılmaz ve yan etkisi de yoktur. Gerektiğinde ise daha sonra tekrarlanacak 30-60 dakikalık tek seans yeterli olur.” diye konuştu.

Belda Yurtseven Tüner, ultraskin’in nasıl uygulandığına dair şu bilgileri verdi:

“Yüz ve boyun sırasında cildin 3 mm ve 4.5 mm altına odaklanmış ultrason dalgaları ile hedeflenen bölgelerde kolajen üretimini uyaran ısı yayılımı oluşturulur. Bu sırada cilt yüzeyi uygulamadan etkilenmez. Verilen enerji sayesinden dokuda yeni kollajen yapımı uyarılarak güçlü bir sıkılaşma meydana gelir. Böylece zaman içinde cerrahi olmayan yüz germe etkisi de elde edilir.

Ultraskin yöntemi kişilerin özellikle daha genç görünmesini istedikleri birçok bölgeye uygulanabilir. Bu bölgeler; Yanaklar, gıdı bölgesi, kaş bölgesi, göz çevresi ve dekoltedir. Biraz daha açıklamak gerekirse yüz ovalinde kaybı olan ve çene çizgisinde sarkmaları olan hastalarda yanaklara, gıdı bölgesinde sarkmayı toparlamak için boyuna, kaş kaldırmak için kaş-alın bölgesine, göz çevresi ve dekolteye uygulanabilir.”

Anesteziye ihtiyaç olmadan yapılan uygulamanın kişinin sosyal yaşamını etkilemeyeceğini kaydeden Dr. Belda Yurtseven Tüner, “30-60 dakika arasında değişen tek seanslık uygulama en erken 6 ay en geç 2 yıl içinde tekrarlanır. Uygulama esnasında iğne batması ya da elektriklenme kadar az bir acı hissedilir. Uygulama sonrası kişi günlük aktivitelerine hemen dönebilir. Ciltte yanık, leke ve herhangi bir yan etki oluşmaz.

Ultraskin uygulamasının temeli ultrason enerjisine bağlıdır. Ultrason enerjisi ise 50 yılı aşkın bir süredir anne adaylarında dahi kullanılmaktadır. Bu nedenle ultraskin tedavisinin de güvenli olduğunu belirtebiliriz.

Etkilerini uygulamadan hemen sonra görmek mümkündür. Ancak etki her geçen gün daha da belirginleşir.3 ayın sonunda maksimum etkiyi verir. Ultraskin ile cilt germe kollajen üretimini uyardığı için sonuçlar uzun süreli ve kalıcı olur.” şeklinde konuştu.