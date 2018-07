Yılmaz, "Minibüslerde yenilikler var.

Örneğin minibüslerde akbil modeli var. Yalnız bu şartlarda, İstanbul’daki hiçbir oda başkanımız ve esnafımız kabul etmiyor" dedi.

Türkiye Sürücü ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili ve aynı zamanda Bahçelievler Sürücü ve Esnaf Odası Başkanı olan Halit Yılmaz İstanbul’da minibüs ile yolcu taşımacılığıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Yılmaz, otobüs branşının minibüs branşından farklı olduğunu ve Maliye Bakanlığının otobüslere uygulandığı gibi kendilerine de yüzde 1’lik KDV oranı uygulandığı takdirde akbil sistemini istediklerini söyledi. Yılmaz, açıklamasında İstanbul’u kaliteli bir hizmet beklediğini söyleyerek, "Minibüslerde yenilikler var. Minibüslerde örneğin akbil modeli var. Yalnız bu şartlarda, İstanbul’daki hiçbir oda başkanımız ve esnafımız kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.

Engellilere uygun araç modeli

Yılmaz, minibüslerin engellilere uygun araç modeline çevrilmesi için çıkarılan 5378 sayılı engelliler kanunu 7 Temmuz 2018 tarihinde sona erdiğini vurgulayarak, "Bununla ilgili olarak Türkiye Sürücü ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, başbakanımız ve bakanlarla görüşmüştür. Bu süreyi uzatma niyetindeyiz. Çünkü Türkiye’de üretici sektör yabancı. Dolayısıyla Türkiye genelinde üretimi olmayan araçları talep ediyorlar. Bunun yapılması da artı bir maliyet getiriyor" dedi.

Belirlenen yasalara göre yolcu taşımacılığı yapmayanlarla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Yılmaz, "Bunların önlenmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nde alınan kararlar var. Yakında birçoğu büyük cezalara çarptırılacak. Turizm belgesi alıp da amaç dışı çalışıp, korsan taksicilik yapanlar araçlarıyla beraber hem ceza yiyecekler hem de araçları bağlanacaktır ve trafikten men edilecektir. Alınan belgeler ilk yakalandığında 6 ay, ikinci yakalandığında tamamıyla iptal konumuna gelecektir. İnşallah yeni başkanımızda, bu konuyu tamamen bitirecek" diye konuştu.

“Sürücüler an be an izleniyor”

İstanbul’da minibüs sürücülerinin sistem üzerinden an be an takip edildiğini ifade eden Yılmaz, "Sürücü kameradan anlık izleniyor. Özellikle minibüs sürücü anlık izleniyor. Taksilerde yine aynı şekilde izleniyor. Herhangi bir hatada, sigara içme, telefonla konuşma gibi bu tarz davranışlarda bulunan sürücü, belediye tarafından 7 gün süreyle bağlanıyor. Dışarıdan günlük sürücü gelip, sistemi bozup, insanlara hakaret etme veya keyif verici madde kullananların bu sistemin içinde olmayacağını kesin bir dille söyleyebilirim" dedi.

“Akbil sistemi getirilsin”

Minibüs hattı sahibi Erdoğan Şahin minibüslere, minibüs ile yolcu taşımacılığına akbil sisteminin getirilmesinin faydalı olacağını belirterek, "İstanbul trafiğinde hem araç kullanıp, hem de yolcuya cevap verme ve önüne dön arkana dön gibi komutları söylerken, yeri geldiğinde tehlikeli olabiliyor. Akbil gelsin ama KDV çok yüksek, bizim kazancımız zaten şu anda 15 yıl önceki kazandığımız paralarla aynı değil. Herkesin bir minibüsü var ve ayrıca bir rant sağladığı yok. Her minibüste çift şoför çalışıyor. Buradan 15 - 20 kişi ekmek yiyor. Eğer KDV yüzde 1 olursa neden olmasın? Tabi ki bende tavsiye ederim. Bizde minibüs esnafı olarak gereken neyse düzenli, tertipli ve güvenli bir şekilde yolcularımızı taşımaya devam ederiz" dedi.

“Kamera sisteminden sonra hırsızlık olayları minimum seviyede azaldı”

Bir diğer minibüs hattı sahibi Sinan Deliballı, minibüslerin kameralı sistemle 24 saat denetim altında olduğunu vurgulayarak, "Panik butonu var. Aracın her köşesinde kameralar var. Böyle olması daha güvenli, yolcular için daha iyi oldu. Bundan memnunuz. Kamera sisteminden sonra hırsızlık olayları minimum seviyede, yok denilecek kadar azaldı".

Vatandaş ise minibüs taşımacılığına akbil sisteminin getirilmesinin güzel olacağını söyleyerek, akbilini metrobüs ile metro gibi toplu taşıma araçlarında kullandığı için sürekli doldurduğunu ve minibüste para bozdurma gibi işlemlerden dolayı problem yaşandığını söyledi.