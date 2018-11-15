Yılsonu dolar kuru beklentisi 5,64 TL'ye geriledi

TCMB, Kasım ayı Beklenti Anketi'ne göre 2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,99 TL iken, bu anket döneminde 5,64 TL'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Kasım ayı Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna gör, 2018 yılı Kasım ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,31 iken, bu anket döneminde yüzde 0,88 oldu. Aralık ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,98 ve yüzde 0,77 oldu. 2019 yılı Ocak ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,71 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon beklentileri

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,22 iken, bu anket döneminde yüzde 24,45 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,03 iken, bu anket döneminde yüzde 17,38 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,70 ve yüzde 12,97 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2018 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,9 olasılıkla yüzde 15,00 -15,99 aralığında, yüzde 25,0 olasılıkla yüzde 16,00 -16,99 aralığında, yüzde 18,1 olasılıkla yüzde 17,00-17,99 aralığında, yüzde 13,4 olasılıkla ise yüzde 18,00-18,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere(2) göre ise, katılımcıların yüzde 13,1'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 15,00-15,99 aralığında, yüzde 24,6'sının beklentilerinin yüzde 16,00 -16,99 aralığında, yüzde 14,8'inin beklentilerinin yüzde 17,00 - 17,99 aralığında, yüzde 16,4'ünün beklentilerinin ise yüzde 18,00 -18,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2018 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 11,9 olasılıkla yüzde 10,00 -10,99 aralığında, yüzde 17,8 olasılıkla yüzde 11,00 -11,99 aralığında, yüzde 14,9 olasılıkla yüzde 12,00 -12,99 aralığında, yüzde 16,6 olasılıkla ise yüzde 13,00 -13,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 10,5'inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 12,3,'ünün beklentilerinin yüzde 11,00 -11,99 aralığında, yüzde 19,3'ünün beklentilerinin yüzde 13,00 -13,99 aralığında yüzde 15,8,inin beklentilerinin ise yüzde 15,00 -15,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ile TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek sırasıyla yüzde 23,93 ve yüzde 24,00 olarak gerçekleşti.2018 yılı Kasım ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 21,71, 21,79, 21,72, 20,96, 19,26 ve 16,07 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 20,56 iken, bu anket döneminde yüzde 17,83'e geriledi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,28 ve yüzde 16,81 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24,00, 24,00, 23,33, 20,70 ve 16,75 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,99 TL iken, bu anket döneminde 5,64 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,53 TL ve 6,37 TL olarak gerçekleşti.

Cari işlemler dengesi beklentileri

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 40,7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 36,7 milyar dolara geriledi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 31,6 milyar dolar ve 29,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1 oldu. 2019 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.