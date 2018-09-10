Yılsonu dolar kuru beklentisi 6,59'a yükseldi

Merkez Bankası, 2018 yılı Eylül ayı beklenti anketi sonuçlarına göre 2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,97 TL iken, bu anket döneminde 6,59 TL'ye yükseldi. GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi sonuçlarını paylaştı. 2018 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Aylık enflasyon beklentileri

2018 yılı Eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,25 iken, bu anket döneminde yüzde 2,13 oldu. Ekim ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,50 ve yüzde 2,05 oldu. Kasım ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1,33 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon beklentileri

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,45 iken, bu anket döneminde yüzde 19,61'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,96 iken, bu anket döneminde yüzde 14,46 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,67 ve yüzde 11,42 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2018 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,1 olasılıkla yüzde 12,00 -12,99 aralığında, yüzde 16,6 olasılıkla yüzde 13,00 -13,99 aralığında, yüzde 10,2 olasılıkla yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 13,8 olasılıkla yüzde 15,00 -15,99 aralığında, yüzde 17,0 olasılıkla ise yüzde 16,00 -16,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere(2) göre ise, katılımcıların yüzde 13,1'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 12,00 -12,99 aralığında, yüzde 21,3'ünün beklentilerinin yüzde 13,00 -13,99 aralığında, yüzde 6,6'sının beklentilerinin yüzde 14,00 -14,99 aralığında yüzde 13,1'inin beklentilerinin yüzde 15,00 -15,99 aralığında, yüzde 16,4'ünün beklentilerinin ise yüzde 16,00 -16,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2018 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,7 olasılıkla yüzde 9,00 -9,99 aralığında, yüzde 23,4 olasılıkla yüzde 10,00 -10,99 aralığında, yüzde 24,9 olasılıkla ise yüzde 11,00 -11,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre(2) 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 15,5'inin beklentilerinin yüzde 9,00 -9,99 aralığında,yüzde 19,0'unun beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 22,4'ünün beklentilerinin ise yüzde 11,00 -11,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken, bu anket döneminde yüzde 21,27'ye yükseldi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,71 ve yüzde 21,69 olarak gerçekleşti. 2018 yılı Eylül ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 22,82, 22,92, 22,92, 22,09, 20,28 ve 17,40 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 20,82 iken, bu anket döneminde yüzde 21,65'e yükseldi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,87 ve yüzde 19,25 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 21,44, 22,02, 21,59, 19,45 ve 16,48 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,97 TL iken, bu anket döneminde 6,59 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,29 TL ve 7,08 TL olarak gerçekleşti.

Cari işlemler dengesi beklentileri

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 52,7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 49,7 milyar dolara geriledi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 47,2 milyar dolar ve 39,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4'e geriledi. 2019 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,5 ve yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.