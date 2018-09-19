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Yine 18 Eylül yine Galatasaray galip

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Lokomotiv Moskova’yı evinde 3-0 mağlup etti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Lokomotiv Moskova'yı evinde 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, 2002-2003 sezonunda da yine 18 Eylül'de Şampiyonlar Ligi maçında Moskova ekibini deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.


Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve penaltıdan Selçuk İnan'ın attığı gollerle 3-0 mağlup etti. İki takım daha önce 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer almıştı. O sezonda 18 Eylül'de fakat Rusya'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 2-0 kazanmıştı. Söz konusu dönemde de Galatasaray'ı Fatih Terim, L. Moskova'yı da Yuri Semin çalıştırıyordu. Aslan grupta dördüncü olurken, Rus ekibi ikinci olarak çıkmıştı.

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