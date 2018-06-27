YKS öncesi veli ve öğrencilere tavsiyeler

Yudum Akyıl ebeveynlere ve öğrencilere YKS öncesi kaygı yönetimi hakkında önemli önerilerde bulundu. Akyıl, “Çocuğunuza, ne olursa olsun yanında olduğunuzu söyleyin” dedi.

Çocuklarının hayatında önemli bir dönem noktası olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ebeveynlerin de öğrenciler kadar kaygılı olabileceğine işaret eden BİLGİ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yudum Akyıl, “Ebeveyn olarak siz de sınav öncesinde kaygılı hissedebilirsiniz. Ancak unutmayın, siz bugüne kadar çocuğunuzun eğitimi için elinizden geleni yaptınız. Bu kaygıyı ona yansıtmak yerine, ondan uzak olduğunuz ortamlarda ailenizle ve arkadaşlarınızla konuşabilir, size iyi gelecek aktiviteler yaparak kendinizi sakinleştirebilirsiniz. Son dakikada ona yardımcı olabilmenizin yolu sakin olduğunuzu ve ona güvendiğinizi hissettirebilmenizdir. O, bu güveni içselleştirip ‘ne olursa olsun kabul ediliyorum’ şeklinde düşünecek ve tam performansını ortaya koyabilecektir” açıklamasında bulundu.

“Çocuğunuz çok kaygılıysa ona bu kaygıyı anladığınızı ve ne olursa olsun yanında olduğunuzu söyleyin” önerisinde bulunan Dr. Akyıl, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte nefes egzersizleri ya da eğlenceli aktiviteler yapmasının faydalı olabileceğini, ancak yalnız kalmak isteyen gençlerin de kişisel alanlarına saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Dr. Akyıl, kaygı yönetimi için öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu;

"Bugüne kadar elinizden geleni yaptınız. Son haftayı sevdiklerinizle birlikte, hoşlandığınız aktiviteler yaparak geçirin.

Sınav hakkında konuşmamaya çalışın.

Uykunuzu iyi alın.

Her zaman yediğiniz şeylerden yiyin.

Kaygı hissettiğinizde bunu engellemeye çalışmayın. Sakince kaygının vücudunuzu nasıl etkilediğini fark edin. Vücudunuzda gergin olan bölgelere odaklanarak derin nefes alın ve bu bölgenin gevşediğini düşünün.

Kaygıyı, aşırı olmadığı sürece, size enerji ve motivasyon veren bir duygu olarak kabul edin.

Sınav sonucu ne olursa olsun her zaman anlamlı bir gelecek kurmak için fırsatlarınız olacağına güvenin.”