Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 14:54

YKS tercih çadırı, Eyüp Sultan Camii Meydanında

Eyüpsultan Belediyesi, tercih çadırı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren gençlere ücretsiz tercih hizmeti sunuyor.

YKS tercih çadırı, Eyüp Sultan Camii Meydanında

07 Ağustos 2018 14:54


Hem soru işaretlerini gidermek hem de gençlerin geleceği için en doğru kararı verebilmesi adına, Eyüpsultan Camii meydanında bir tercih çadırı kuruldu.


Simurg Bilgi Evlerinin rehber öğretmenlerinden oluşan uzman ekip, Eyüpsultanlı öğrencilerin sorularına cevap vermek ve onları doğru yönlendirmek adına gençleri bekliyor.


Sabah saat 10.00 ile akşam 18.00 arasında hizmet veren rehber öğretmenler, 6-10 Ağustos tarihleri arasında Eyüp Sultan Camii meydanındaki tercih çadırında öğrencileri ve velileri ağırlamak için bekliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç