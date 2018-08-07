YKS tercih çadırı, Eyüp Sultan Camii Meydanında

Hem soru işaretlerini gidermek hem de gençlerin geleceği için en doğru kararı verebilmesi adına, Eyüpsultan Camii meydanında bir tercih çadırı kuruldu.

Simurg Bilgi Evlerinin rehber öğretmenlerinden oluşan uzman ekip, Eyüpsultanlı öğrencilerin sorularına cevap vermek ve onları doğru yönlendirmek adına gençleri bekliyor.

Sabah saat 10.00 ile akşam 18.00 arasında hizmet veren rehber öğretmenler, 6-10 Ağustos tarihleri arasında Eyüp Sultan Camii meydanındaki tercih çadırında öğrencileri ve velileri ağırlamak için bekliyor.