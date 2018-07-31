YKS Türkiye birincisi İhlas Kolejinden

ÖSYM tarafından bu yıl iki aşama üzerinden yapılan üniversite sınavlarında Özel Bahçelievler İhlas Fen Lisesi öğrencisi Mustafa Emir Gazioğlu TYT ve sayısal puan türlerinde Türkiye birincilisi oldu.

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Gazioğlu, sınavlara çok iyi hazırlandığını ve bu sonucu beklediğini söyledi. Öğretmenlerinin sınav maratonu boyunca kendisine en iyi şekilde destek olduğunu ifade eden Gazioğlu, “Okulumdaki öğretmenlerimle her gün üstüne katarak çalışmalarımızı yaptık. Onların üzerlerimizdeki emekleri gerçekten çok büyük. Sınav sonuçları açıklandığında mutluluğumu ilk önce ailem ve öğretmenlerimle paylaştım.” dedi. “Hedefime ulaşmak için çok çalıştım. Ancak çok çalışmanın yanı sıra düzenli ve disiplinli çalışmak gerekiyor.” ifadelerini kullanan Gazioğlu, kendisi için en iyi olacağına inandığı üniversiteyi seçeceğini söyledi.

Özel Bahçelievler İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Murat Demir, “Sonuçların açıklanmasıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşadık. Bu mutluluğu bizlere yaşatan Emir’e ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Emir’e ayrıca üniversite hayatında başarılar diliyorum. “dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, böylesine önemli bir başarıya imza atan öğrencileri Emir Gazioğlu ile gurur duyduklarını söyledi. İhlas Koleji olarak üniversite sınavına hazırlanan tüm öğrencilerle yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini vurgulayan Yeltekin, “Özellikle 12. Sınıf öğrencilerimiz Haziran ayına kadar hazırlamış olduğumuz çalışma programlarıyla sınavlara hazırlandılar. Şehir dışında gerçekleştirdiğimiz sınav kamplarımız, akşam ders atölyelerimiz, bire bir çalışmalarımız ile gerçekten yorucu ve zorlu bir dönemin ardından sınavlara girdiler. Öğrencimizin almış olduğu başarılı sonuçlardan dolayı çok mutluyuz. Bizlere bu mutluluğu yaşatan öğrencimize üniversite hayatında da başarılar diliyorum. Bu vesileyle hem öğrencimizi hem de öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.