YKS’ye giren üniversite adaylarından sınav yorumu

Sınavdan çıkan üniversite adaylarından kimi Türkçe’nin, kimi ise matematiğin zor olduğunu söyledi.

Yüz binlerce aday, bugün üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için YKS’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) soruları yanıtladı. İstanbul Üniversitesinde de adaylar içeride ter dökerken, aileler dışarıda heyecanla çocuklarını bekledi. Öte yandan Fatih Belediyesi görevlileri, sınava giren adaylara ve onları dışarıda bekleyen ailelerine limonata ve lokum ikram etti.

Üniversite adaylarından sınav yorumu

Sınavın sona ermesiyle sınav merkezlerinden çıkan adaylardan bazılarının gergin oldukları gözlendi. Sınavdan çıkan bir aday, "Matematiği zaten hiç yapamadım. Türkçe’yi fulledim diye düşünüyorum" derken, bir başka aday ise sınavın genel anlamda iyi olduğunu belirterek, "Türkçe biraz zordu. Elektrik mühendisliği istiyorum" şeklinde konuştu.

Çok heyecanlı bir şekilde sınava girdiğini belirten bir üniversite adayı, "Beklediğim kadar zor değildi aslında. Halkla ilişkiler istiyorum" dedi.

Sınavının iyi geçtiğini belirten bir aday da, "Bana göre sınav iyi geçti. Şimdi yarını dört gözle bekliyorum. İki tane sınava gireceğiz yine. Sosyal bilimlerden biraz zorlandım, matematik güzel geçti. Fazla zorlanmadım" şeklinde konuştu.