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07 Ocak 2017 11:12

Yoğun kar nedeniyle ormanda mahsur kaldılar

Yoğun kar nedeniyle ormanda mahsur kaldılar

07 Ocak 2017 11:12

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle bir dizinin yaklaşık 80 kişiden oluşan çekim ekibinin Belgrad Ormanı’nda mahsur kaldığı öğrenildi. Çok sayıda ekip mahsur kalanları kurtarmaya çalışıyor.
İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle iddiaya göre Belgrad Ormanı’nda yaklaşık 80 kişilik bir dizi çekim ekibi mahsur kaldı. Edinilen bilgiye göre, bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan yollar için ise greyder ve kar küreme araçları kar nedeniyle kapanan yolu açarak şahıslara ulaşmak için çalışıyor.



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