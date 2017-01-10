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10 Ocak 2017 12:14

Yoğun kar yağışı ağaçları devirdi

Yoğun kar yağışı ağaçları devirdi

10 Ocak 2017 12:14

İstanbul’da günlerdir devam eden yoğun kar yağışı bazı bölgelerde ağaçların devrilmesine neden oldu.
İstanbul’da geçtiğimiz cuma günü başlayan kar yağışı kenti etkisi altına aldı. Yoğun kar yağışı kentin bir çok noktasında hayatı olumsuz etkilerken ağaçların devrilmesine de sebep oldu. Yoğun kar yağışına dayanamayan ağaçlar caddelere devrildi. Bazı ağaçların yol kenarında park halinde olan otomobillerin üzerine devrildiği ve otomobillerde maddi hasara neden olduğu görüldü. Beşiktaş Ulusta da yoğun kar yağışından kaynaklanan ağırlığa dayanamayan dev bir çam ağacı devrildi. Ağaç vatandaşların kendi imkan ve çabalarıyla yoldan kaldırıldı.



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