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09 Ocak 2017 12:38

Yoğun kar yağışı nedeniyle ağaç devrildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle ağaç devrildi

09 Ocak 2017 12:38

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir ağaç sokağın ortasına devrildi. Olayda park halindeki iki araçta maddi hasar meydana geldi.
İstanbul’da cuma günü başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kadıköy Göztepe Mahallesi Ege Sokak’ta bir ağaç sokağın ortasına devrildi. Bu sırada sokakta bulunan park halindeki iki araçta küçük çaplı maddi hasar oluştu. Yaşanan olay üzerine ağacın yoldan kaldırılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun bir çalışmanın ardından ağacı keserek araçları kurtardı.
Bir mahalleli, “Sokağımızda bir araç devrildi iki tane araç altında kaldı şuan kurtarmak için çalışıyoruz dedi.
Ağacın kaldırılmasının ardından sokak normale döndü.



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