Yoğun kar yağışı, sebze meyve halini de etkiledi

İstanbul’da oldukça etkili olan kar yağışı sebze meyve halini de etkiledi. Birçok pazarcı, pazara çıkamayınca sebze ve meyveler, hal esnafının elinde kaldı. Pazarcıların pazara çıkamaması ise fırsatçılara yaradı.

İstanbul’da oldukça etkili olan dört günlük kar yağışı, hayatı birçok yönden olumsuz şekilde etkiledi. Yoğun kar yağışından en çok etkilenenlerden biri de pazarcılar oldu. İstanbul’da birçok ilçede özellikle ara sokakların kapanması ve araçların çıkamaması nedeniyle pazarcılar pazara çıkamadı, birçok ürün ise hal esnafının elinde kaldı.

Halde bütün dükkanların tıka basa mal dolu olduğunu belirten İstanbul Bayrampaşa Sebze Meyve Hali ve Bostan Komisyoncuları Dernek Başkan Yardımcısı Muhittin Baran, “Alıcılar hale giremediğinden dolayı elimizdeki ürünleri pazarlayamıyoruz. Mevsimsel olarak 4-5 gündür yoğun bir kar temposu yaşandığını biliyoruz. Üretim bölgelerinde, üretim örtü altı ve seralarda ciddi anlamda, kızarmada veya domatesin kızarmasında, ürünlerin yetişmesinde sıkıntılar oldu. Ancak İstanbul Bayrampaşa Hali’nde İstanbul’a 3 gün yetecek kadar meyve sebze var. Yeşillik diye adlandırdığımız ve tencere ürünlerinde hale yüzde 40’lık bir giriş söz konusu oldu. Önceki günlere göre yüzde 60’lık bir azalma var. Fiyat artışı olmasına rağmen bu ürünlerde talep çok fazla diyebiliriz. Ancak en büyük sıkıntı Pazarcı esnafının ve marketçilerin hale gelememesidir” diye konuştu.

Yaş meyve sebzenin arz talep ürünü olduğunu da sözlerine ekleyen Baran, “Talep olmadan arz olursa fiyatlar düşer. Şuanda da tüketicinin talebi var ama alıcılar toptan pazarlardan veya hallerden ürün alıp pazarlama noktasında handikap yaşadığı için buradaki fırsatçılarda çok fahiş fiyatlarla tüketiciye ürün pazarlıyorlar. Geçen haftadan 3 liraya alınan ürünü bugün 8 liraya nihai tüketiciye pazarlamaya çalışıyorlar. Burada tamamen bir fırsatçılık söz konusu” dedi.

Pazarcı esnafı hale gelmediği için malların halcilerin elinde kaldığını belirten esnaf Murat Açar, “Herhangi bir satış işlemi olmuyor. Satış işlemi olmayınca da otomatik olarak burada düşüşler oluyor. Şuanda dehşet bir şekilde mal ağırlığı var ve fiyatlarda da geri çekilme var. Kardan dolayı 50’şer kuruş gerilemeler oldu. Buda kardan dolayı kimsenin dışarı çıkıp alışveriş yapmamasından kaynaklanıyor. Normalde bu şartlarda mal olmaması gerekiyor. Fiyatlar gerilemeye başladı ancak bir hafta sonra fiyatların tam tersine yükselme ihtimali var” dedi.