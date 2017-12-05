YÖK’ten Marmara Üniversitesi fakülte birincilerine başarı belgesi

Dr. M. Emin Arat, üniversite fakültelerine birincilikle yerleşen öğrencilere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından gönderilen başarı belgelerini takdim etti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 2017-2018 üniversite giriş sınavlarında fakültelerini birincilikle kazanan öğrencilere kutlama belgesi gönderdi. Marmara Üniversitesi Senatosu’nun toplantısı öncesinde öğrencilere belgelerini Rektör Prof. Dr. M. Emin Arat takdim etti. Öğrencileri tebrik eden Rektör Arat, bundan sonraki eğitim-öğretim hayatlarında da kendilerine başarılar diledi.

Fakültelerini birincilikle kazanan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından imzalanan başarı belgesi alan öğrencilerin listesi şöyle;

Mühendislik Fakültesi Alperen Nasuh Saraç

Eczacılık Fakültesi Cihangir Görgün

Fen-Edebiyat Fakültesi Çağatay Çora

Güzel Sanatlar Fakültesi Hakan Gül

Atatürk Eğitim Fakültesi Özge Hatice Oflaz

Hukuk Fakültesi (iö) Sara Nur Aydın

İletişim Fakültesi Münevver Eroğlu

Diş Hekimliği Fakültesi Gizem Şimşek

İşletme Ezgi Ercan

Hukuk Fakültesi Murat Ataklı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Doğan Bulek

Teknoloji Fakültesi Emre Can Dündar

Sağlık Bilimleri Fakültesi Kübra Nur Komut

İktisat Fakültesi Mehmet Lütfü Açıkgöz

İlahiyat Fakültesi Muhammed Furkan Eren

Tıp Fakültesi Onur Can Kaya