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05 Aralık 2017 17:44

YÖK’ten Marmara Üniversitesi fakülte birincilerine başarı belgesi

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof.

YÖK’ten Marmara Üniversitesi fakülte birincilerine başarı belgesi

05 Aralık 2017 17:44

Dr. M. Emin Arat, üniversite fakültelerine birincilikle yerleşen öğrencilere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından gönderilen başarı belgelerini takdim etti.


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 2017-2018 üniversite giriş sınavlarında fakültelerini birincilikle kazanan öğrencilere kutlama belgesi gönderdi. Marmara Üniversitesi Senatosu’nun toplantısı öncesinde öğrencilere belgelerini Rektör Prof. Dr. M. Emin Arat takdim etti. Öğrencileri tebrik eden Rektör Arat, bundan sonraki eğitim-öğretim hayatlarında da kendilerine başarılar diledi.


Fakültelerini birincilikle kazanan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından imzalanan başarı belgesi alan öğrencilerin listesi şöyle;


Mühendislik Fakültesi Alperen Nasuh Saraç


Eczacılık Fakültesi Cihangir Görgün


Fen-Edebiyat Fakültesi Çağatay Çora


Güzel Sanatlar Fakültesi Hakan Gül


Atatürk Eğitim Fakültesi Özge Hatice Oflaz


Hukuk Fakültesi (iö) Sara Nur Aydın


İletişim Fakültesi Münevver Eroğlu


Diş Hekimliği Fakültesi Gizem Şimşek


İşletme Ezgi Ercan


Hukuk Fakültesi Murat Ataklı


Siyasal Bilgiler Fakültesi Doğan Bulek


Teknoloji Fakültesi Emre Can Dündar


Sağlık Bilimleri Fakültesi Kübra Nur Komut


İktisat Fakültesi Mehmet Lütfü Açıkgöz


İlahiyat Fakültesi Muhammed Furkan Eren


Tıp Fakültesi Onur Can Kaya




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