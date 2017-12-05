YÖK’ten Marmara Üniversitesi fakülte birincilerine başarı belgesi

Dr. M. Emin Arat, üniversite fakültelerine birincilikle yerleşen öğrencilere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından gönderilen başarı belgelerini takdim etti.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 2017-2018 üniversite giriş sınavlarında fakültelerini birincilikle kazanan öğrencilere kutlama belgesi gönderdi. Marmara Üniversitesi Senatosu’nun toplantısı öncesinde öğrencilere belgelerini Rektör Prof. Dr. M. Emin Arat takdim etti. Öğrencileri tebrik eden Rektör Arat, bundan sonraki eğitim-öğretim hayatlarında da kendilerine başarılar diledi.
Fakültelerini birincilikle kazanan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından imzalanan başarı belgesi alan öğrencilerin listesi şöyle;
Mühendislik Fakültesi Alperen Nasuh Saraç
Eczacılık Fakültesi Cihangir Görgün
Fen-Edebiyat Fakültesi Çağatay Çora
Güzel Sanatlar Fakültesi Hakan Gül
Atatürk Eğitim Fakültesi Özge Hatice Oflaz
Hukuk Fakültesi (iö) Sara Nur Aydın
İletişim Fakültesi Münevver Eroğlu
Diş Hekimliği Fakültesi Gizem Şimşek
İşletme Ezgi Ercan
Hukuk Fakültesi Murat Ataklı
Siyasal Bilgiler Fakültesi Doğan Bulek
Teknoloji Fakültesi Emre Can Dündar
Sağlık Bilimleri Fakültesi Kübra Nur Komut
İktisat Fakültesi Mehmet Lütfü Açıkgöz
İlahiyat Fakültesi Muhammed Furkan Eren
Tıp Fakültesi Onur Can Kaya