Yokuş aşağı inen yolcu otobüsü araca çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otobüs bir sitenin duvarına çarparak dururken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ümraniye Tatlısu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JC 9767 plakalı bir yolcu otobüsü yokuş aşağı inerken, yolların ıslak olması sebebiyle tali yoldan çıkan 34 EVN 53 plakalı bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, beraberinde sürüklediği araçla, çevrede bulunan bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabildi. Otobüste bulunan bir yolcu ile araçta bulunan bir kişi yaralanırken, yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparken, çevrede bulunan vatandaşlar o anları anlattı.

Yolcu otobüsünün şoförü Refik Kalkan, "Yukarıdan geliyordum, kırmızı yanıyordu bekledim. Yavaş yavaş geliyordum, bu araba sağa sola bakmadan o aradan direkt çıktı. Ben de yolcuyu kurtarayım derken, bu kaza meydana geldi" dedi.